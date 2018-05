Grande Italia a Piazza di Siena

PATRIZIA BALDI/ Il Grande amore con Claudia Villa e il matrimonio “scandalo” (Sabato italiano) : PATRIZIA BALDI è ancora al centro del vortice di polemiche da parte di Manuela Villa, la figlia che Claudio Villa ha avuto al di fuori del matrimonio. Oggi la donna sarà a Sabato italiano(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 12:30:00 GMT)

Governo : Martina - grazie a Gentiloni per Grande lavoro a servizio Italia : Milano, 25 mag. (AdnKronos) – ‘Tutti dobbiamo un grazie a Paolo Gentiloni per il grande lavoro fatto al servizio dell’Italia. La sua competenza, la sua serietà e la sua passione sono un punto di riferimento prezioso per tutto il Pd”. Lo ha detto il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina a margine di un incontro a Milano con i giovani democratici. L'articolo Governo: Martina, grazie a Gentiloni per grande lavoro a ...

Governo : Martina - grazie a Gentiloni per Grande lavoro a servizio Italia : Milano, 25 mag. (AdnKronos) – ‘Tutti dobbiamo un grazie a Paolo Gentiloni per il grande lavoro fatto al servizio dell’Italia. La sua competenza, la sua serietà e la sua passione sono un punto di riferimento prezioso per tutto il Pd”. Lo ha detto il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina a margine di un incontro a Milano con i giovani democratici. L'articolo Governo: Martina, grazie a Gentiloni per grande lavoro a ...

Governo : Martina - grazie a Gentiloni per Grande lavoro a servizio Italia : Milano, 25 mag. (AdnKronos) – ‘Tutti dobbiamo un grazie a Paolo Gentiloni per il grande lavoro fatto al servizio dell’Italia. La sua competenza, la sua serietà e la sua passione sono un punto di riferimento prezioso per tutto il Pd”. Lo ha detto il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina a margine di un incontro a Milano con i giovani democratici. L'articolo Governo: Martina, grazie a Gentiloni per grande lavoro a ...

Forza Italia - il capogruppo al Senato a Brindisi : 'Grande fiducia in Cavalera sindaco' : Brindisi - 'Forza Italia ha grande fiducia nell'avvocato Roberto Cavalera: è la persona giusta per il futuro di Brindisi, un uomo espressione della società civile che mette a disposizione la sua ...

Compie 30 anni Brooklyn Brewery - lo storico birrificio che ha portato in Italia il mito della Grande Mela : 1/9 ...

FABIANA BRITTO/ La Playmate vola in Spagna : “Grazie Italia - è stato bellissimo” (Grande Fratello) : FABIANA BRITTO, la Playmate vola in Spagna dopo aver trascorso un giorno nella casa del Grande Fratello 2018 e ringrazia tutti gli Italiani che l'hanno seguita sui social.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 06:40:00 GMT)

Giro d’Italia – La crisi di Yates fa sognare in Grande Froome : “adesso tutti pensiamo di attaccarlo! Anche io” : Chris Froome non getta la spugna: dopo la crisi di oggi di Simon Yates il britannico vuole attaccare il connazionale leader di classifica E’ Schachmann il vincitore della 18ª tappa del Giro d’Italia 101. Il corridore della Quick Step Floors ha tagliato per primo il traguardo di Prato Nevoso, ma lo spettacolo è stato alle sue spalle. In ritardo di diversi minuti dalla fuga, il gruppo maglia rosa ha regalato emozioni unico con ...

Giro d’Italia – La crisi di Yates fa sognare in Grande Froome : “adesso tutti pensiamo di attaccarlo! Anche io” : Chris Froome non getta la spugna: dopo la crisi di oggi di Simon Yates il britannico vuole attaccare il connazionale leader di classifica E’ Schachmann il vincitore della 18ª tappa del Giro d’Italia 101. Il corridore della Quick Step Floors ha tagliato per primo il traguardo di Prato Nevoso, ma lo spettacolo è stato alle sue spalle. In ritardo di diversi minuti dalla fuga, il gruppo maglia rosa ha regalato emozioni unico con ...

Strade d'Italia - Il Grande dissesto : Sono passati dieci anni e nulla è cambiato. Se non, a volte, in peggio. Quattroruote è tornato, infatti, a percorrere la E45, la superstrada Orte-Ravenna, come aveva fatto nel 2008 in compagnia dellattore Gioele Dix: e ha trovato ancora una situazione disastrosa come allora, con buche, gallerie buie, viadotti parzialmente chiusi e anche uninterruzione. In particolare il tratto tra Romagna e Toscana, comprendente il valico di Verghereto, si ...

Judo - Grand Prix Hohhot 2018 : primi punti per il ranking in chiave Tokyo 2020 - l’Italia punta sul Grande rientro di Elios Manzi : Archiviata l’esperienza degli Europei 2018 a Tel Aviv, la stagione del Judo prosegue con un evento di fondamentale importanza in vista del prossimo biennio. Il Grand Prix di Hohhot, in Cina, si terrà tra venerdì 25 e domenica 27 maggio e assegnerà i primi punti validi per l’Olympic ranking List, la graduatoria che determinerà l’accesso alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Una folta rappresentanza di atleti di rilievo nel panorama ...

Volley - Nations League 2018 : Zaytsev e Juantorena - bentornati! Lo Zar e la Pantera ritrovano l’azzurro - l’Italia sogna in Grande : I guerrieri sono tornati, pronti per una nuova estate magica, pronti per farci sognare. Dopo un’estate sabbatica, per problemi con le calzature o per voglia di vacanza, i due volti simbolo della pallavolo italiana hanno riabbracciato la Nazionale con un solo obiettivo: provare a vincere il Mondiale in casa. Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena rivestono l’azzurro, sposano la causa dell’Italia e si lanciano verso la Nations League ...

Sono stati chiesti 6 anni di reclusione per l’ex calciatore Vincenzo Iaquinta - coinvolto nel più Grande processo per mafia nel Nord Italia : I pubblici ministeri del processo “Aemilia”, il più grande per mafia mai tenuto del Nord Italia, con 240 imputati appartenenti e collusi ad un unico clan della ‘ndrangheta, hanno chiesto 6 anni di reclusione per l’ex calciatore della Juventus e della The post Sono stati chiesti 6 anni di reclusione per l’ex calciatore Vincenzo Iaquinta, coinvolto nel più grande processo per mafia nel Nord Italia appeared first on Il ...

Sono stati richiesti 6 anni di reclusione per l’ex calciatore Vincenzo Iaquinta - coinvolto nel più Grande processo per mafia nel Nord Italia : I pubblici ministeri del processo “Aemilia”, il più grande per mafia mai tenuto del Nord Italia, con 240 imputati appartenenti e collusi ad un unico clan della ‘ndrangheta, hanno chiesto 6 anni di reclusione per l’ex calciatore della Juventus e della The post Sono stati richiesti 6 anni di reclusione per l’ex calciatore Vincenzo Iaquinta, coinvolto nel più grande processo per mafia nel Nord Italia appeared first on ...