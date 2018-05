LA VITA IN DIRETTA Ospiti | dal galateo in amore alla sfogliatella da record a Napoli

La VITA in diretta/ Anticipazioni e ospiti 25 maggio : Gianluca Semprini e Ingrid Muccitelli in onda in estate : Il gran finale di edizione si avvicina così come la partenza di Marco Liorni, di cosa si occuperanno oggi lui e Francesca Fialdini a La Vita in diretta? Ecco le novità sui temi della puntata(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 14:37:00 GMT)

“Allora - sorpasso?”. Poi lo schianto in diretta Facebook. Una terribile imprudenza costata la VITA a 9 persone. E sui social è linciaggio : “Assassino!” : La morte corre sui social. Una storia terribile costata la vita a 9 persone e che ha fatto immediatamente il giro della rete ed ha per protagonista un autista di un pullmino ha fatto partire una diretta facebook con il cellulare mentre era al volante del suo mezzo. Il filmato mostra l’uomo sorridente, poi dopo aver girato la fotocamera sulla strada decide anche di compiere un sorpasso. Distratto dai commenti non si accorge ...

La VITA in Diretta Estate - arriva su Rai 1 con Gianluca Semprini e Ingrid Muccitelli : Torna l’appuntamento con La Vita in Diretta Estate che quest’anno sarà condotta da Gianluca Semprini e Ingrid Muccitelli: ecco tutte le anticipazioni Con l’avvicinarsi dell’Estate sono tanti i programmi di punta che salutano il pubblico televisivo Tra questi però ce ne sono alcuni che continuano la loro programmazione con una versione “estiva”. Uno di questi è proprio La Vita in Diretta che in occasione del ...

Vuoi scommettere?/ Diretta : Ilary Blasi inVITA Michelle al Grande Fratello Vip (seconda puntata) : Vuoi scommettere?, Diretta e anticipazioni seconda puntata 24 maggio: Claudio Amendola, Ilary Blasi, Noemi, Nicola Savino, Ilenia Pastorelli, Pintus e Pucci ospiti della serata.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 21:47:00 GMT)

La VITA in Diretta - Gianluca Semprini e Ingrid Muccitelli condurranno l’edizione estiva : L’avevamo lasciato a Politcs, lo ritroviamo a La Vita in Diretta Estate. Si tratta di Gianluca Semprini che, dopo i riscontri non positivi dal punto di vista degli ascolti per il suo talk show politico in onda su RaiTre nell”era Bignardi, ci prova con l’infotainment. Insieme a lui nell’edizione estiva del contenitore pomeridiano di RaiUno ci sarà Ingrid Muccitelli, già volto di “Sabato in” e “Uno mattina ...

La VITA in diretta/ Anticipazioni e ospiti 24 maggio : l'incidente di Caluso e tanta cronaca : Quali saranno i temi della puntata di oggi, 24 maggio, de La vita in diretta: tanta cronaca con ospite in studio l'avvocato Bocciolini e l'incidente a Caluso tra il treno e il tir(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 13:23:00 GMT)

La VITA in Diretta/ Ospiti - dal caso Filippone al mistero della scomparsa di Fabrizio Rocca : La Vita in Diretta è pronta a tornare in tv con gli ultimi temi della settimana dalla cronaca al Royal Wedding e finendo al gossip e alla musica. Chi sarà ospite oggi?(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 17:32:00 GMT)

Caterina Balivo torna su Rai Uno con un nuovo programma. Cambiano anche Domenica In e La VITA in Diretta : di Simone Pierini Caterina Balivo torna su Rai Uno . La conduttrice napoletana di Detto Fatto trasloca sul canale principale della tv nazionale a 8 anni di distanza dall'ultima sua apparizione con un ...

La VITA in diretta/ Anticipazioni e ospiti 23 maggio : tra i temi la Giornata della legalità : La Vita in diretta è pronta a tornare in tv con gli ultimi temi della settimana dalla cronaca al Royal Wedding e finendo al gossip e alla musica. Chi sarà ospite oggi?(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 13:58:00 GMT)

La VITA in Diretta Estate dall’11 giugno con Gianluca Semprini e Ingrid Muccitelli : Gianluca Semprini Bisogna saper aspettare. In questi mesi Gianluca Semprini è stato ben defilato, confinato a Rai News dopo le polemiche e la soppressione di Politics, e ora è giunto il momento di tornare alla carica. L’ex volto di Sky Tg24 sarà il nuovo padrone di casa del pomeriggio estivo di Rai1. Da lunedì 11 giugno alle 15.25 Gianluca Semprini condurrà La Vita in Diretta Estate. Al suo fianco Ingrid Muccitelli, al banco di prova ...

Marco Liorni non si dimette : cosa farà dopo La VITA in diretta : Marco Liorni e la presunta lettera di dimissioni: la verità Da quando in qua un professionista con un contratto in scadenza dovrebbe addirittura star per firmare una lettera di dimissioni? E’ il caso di Marco Liorni: nelle ultime ore sul web si sta parlando di una presunta lettera di dimissioni che il conduttore de La vita in diretta starebbe per firmare dietro pressioni del suo agente Lucio Presta. Stando alle fonti attendibili de ...

La VITA in Diretta : Cesare Bocci commenta la vittoria a Ballando : Ballando con le stelle: le parole di Cesare Bocci a La Vita in Diretta Lo scorso sabato 19 maggio è stata trasmessa l’ultima puntata di Ballando con le stelle 13, che ha visto la vittoria dell’attore Cesare Bocci in coppia con la ballerina Alessandra Tripoli. Oggi, l’attore, è stato ospite di Marco Liorni a La Vita in Diretta e, ovviamente, non ha potuto fare a meno di parlare del suo trionfo nel talent di Milly Carlucci. Le ...

CESARE BOCCI/ "Ecco cosa mi ha detto mia moglie dopo il ballo a Ballando con le Stelle" (La VITA in diretta) : CESARE BOCCI è stato intervistato da Marco Liorni dopo il successo a Ballando con le Stelle: impossibile non parlare del ballo romantico con la moglie Daniela Spada (La vita in diretta)(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 18:39:00 GMT)