In attesa del nuovo governo | lo spread continua a salire | vola sopra i 200

Lo spread sfonda quota 200 in attesa del governo : Lo spread Btp-Bund sfonda quota 200 punti base. Nei primi scambi il differenziale raggiunge un massimo intraday di 202,1 punti, poi rallenta e torna a 198,5 punti. Il tasso del decennale italiano sul mercato secondario si è attestato al 2,46%. Avvio positivo per le Borse europee nell’ultima seduta di scambi della settimana, ma fa eccezione Milano c...

In attesa di Lenovo Z5 - la conferenza stampa del prossimo 6 giugno preannuncia lo Z3 Play : Le voci sul futuro Lenovo Z5 stanno aumentando di molto le aspettative nei confronti della casa cinese che nel frattempo distrae i giornalisti, fissando una nuova conferenza stampa per il prossimo 6 giugno! L'articolo In attesa di Lenovo Z5, la conferenza stampa del prossimo 6 giugno preannuncia lo Z3 Play proviene da TuttoAndroid.

Mercati ancora nervosi in attesa della formazione del nuovo governo - Ilva - a che punto siamo - Trump valuta dazi sulle auto : Oggi a Focus Economia: Mercati ancora nervosi in attesa della formazione del nuovo governo - Ilva, a che punto siamo - Trump valuta dazi sulle auto. Ospiti: Dino Pesole, Marco Valsania e Domenico Palmiotti de il ...

Serie B - l'inizio dei playoff slitta al 3 giugno in attesa del verdetto sul Bari : MILANO - l'inizio dei play-off di Serie B slitta al 3 giugno. La decisione è stata presa in attesa del verdetto del Tribunale federale della Figc in merito al deferimento del Bari, anticipato al 25 ...

Borsa : Ubp - attesa crescita del 19-20% per utili small e mid cap in 2018 : Milano, 24 mag. (AdnKronos) – Per le small e mid cap si attende nel 2018 una crescita degli utili nell’ordine del 19-20%. E’ quanto stima Charlie Anniss, Senior Portfolio Manager di Union Bancaire Privée ‘ Ubp. “Le small e mid cap hanno sovraperformato le società a grande capitalizzazione da inizio anno e ci sono molti fattori che potrebbero fare in modo che questo trend solido continui. Negli ultimi anni (ad ...

Borsa : Ubp - attesa crescita del 19-20% per utili small e mid cap in 2018 (2) : (AdnKronos) – “La proporzione minore di questi ultimi all’interno del segmento small cap ha fatto sì che queste società non fossero colpite in maniera elevata da questo trend. Da marzo – fa notare Anniss – è iniziata una seconda fase di incertezza, tra i timori legati alle misure protezionistiche di Donald Trump e i problemi che hanno riguardato Facebook. Durante questo periodo, sono stati i titoli difensivi a ...

Milan - le trattative bloccate in attesa della sentenza UEFA : Il Milan dovrà attendere la sentenza UEFA: alcuni calciatori potrebbero rifiutare di andare in rossonero

Debole il mercato americano in attesa dei verbali della Fed : In frazionale ribasso la Borsa di New York , con gli investitori preoccupati dai commenti non troppo positivi del presidente americano, Donald Trump , sull' accordo commerciale raggiunto tra USA e ...

Piazza Affari giù in attesa del premier - lo spread a un passo da quota 200 : Piazza Affari continua a scendere e, dopo aver aperto in calo dello 0,67%, sfiora quota - 1,85% a 22.800 punti. Lo spread Btp-Bund si spinge su nuovi massimi a 195 punti base. Gli investitori sono in attesa anche dei passi del Quirinale sul nuovo premier, dopo che Lega e Cinque Stelle hanno indicato Giuseppe Conte. I settori più sotto pressione s...

Amici 2018/ Ed. 17 : al via i casting per la nuova edizione in attesa del vincitore : Amici 2018, ed. 17: prima della semifinale, per i ragazzi ancora in gara arriva una sorpresa. La ballerina Lauren Celentano rivive tutte le sue emozioni.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 11:53:00 GMT)

