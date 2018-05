Giù le mani dal Giro d’Italia e da Israele

Lega - M5S - parte il 'governo del cambiamento'. Giuramento già domani? : Se da una parte i leghisti mantengono una posizione molto rigida, tanto da richiedere come ministro dell'Economia l'anti-Europeista Paolo Savona , dall'altra Conte ha già fatto sapere che i vincoli ...

Governo : verso giuramento domani a ora di pranzo - resta nodo Economia : Roma, 25 mag. (AdnKronos) – Stasera dovrebbero chiudere la squadra, e domani, verso ora di pranzo, il presidente Giuseppe Conte e i suoi ministri dovrebbero giurare al Quirinale, presumibilmente verso ora di pranzo. E’ la ‘tabella di marcia’ che arriva da autorevoli fonti parlamentari M5S, ottimiste sul ‘timing’ delle prossime ore. La squadra, viene spiegato, sarebbe già ben definita, tutte le caselle al loro ...

Bonus ai romani che ospitano i rom sgomberati dal campo : l'idea della giunta Raggi : Contributi ai romani disponibili a ospitare i rom sgomberati dal camping River. Questa l'idea del Campidoglio che con un provvedimento mette nero su bianco la proposta nella delibera che si occupa della ricollocazione dei rom del campo nomadi in via Tenuta Piccirilli, nel XV Municipio. Così si legge su Il Messaggero:Se la sperimentazione dovesse dare risultati positivi, secondo la giunta si potrà estendere il contributo a chi ...

“Tieni Giù le mani”. Gf - adesso è davvero troppo. Lui si avvicina nel cuore della notte - lei rifiuta e volano parole grosse. Sul web ormai è un caso e c’è chi torna a chiedere la sospensione del programma : Sale la temperatura al Grande Fratello. E se le fazioni sono ben delineate, con Simone Coccia Colaiuta che ha stretto un sodalizio con Alberto Mezzetti a prova di bomba (e si è conquistato l’accesso diretto alla finale), nessuno si aspettava una frattura del genere tra loro due. Due che, ad inizio programma, avevano fatto sognare e che ora sono ai ferri corti anzi, cortissimi. Visto che le parole che Lucia Orlando ha rivolto al “bono” ...

Milan - domani CdA sul 'caso Uefa' : 43 milioni entro giugno - rifinanziamento in alto mare. Fassone chiama Fininvest : Intanto continuano i rumors sull'ingresso di un investitore che affianchi Mr Li in Rossoneri Sport. Alcune banche, come Goldman Sachs, starebbero cercando una soluzione, ma l'operazione è molto ...

Luigi Bisignani : 'Chi è davvero Giuseppe Conte. Ha resistito all'assedio : la manina che a Lucia Annunziata...' : L'avvocato Giuseppe Conte è il nuovo premier incaricato. E Luigi Bisignani , che l'esecutivo gialloverde lo profetizzò in tempi non sospetti , su Il Tempo scrive: 'Il patto di ferro Lega-5 Stelle ha ...

Germania - fiducia consumatori scende ulteriormente in giugno : ... al livello più basso finora osservato nel 2018, suggerendo un possibile rallentamento dei consumi nei prossimi mesi nella prima economia europea.

Germania : economia piú debole a maggio - Giù maifattura e servizi : Indietreggia l'indice Pmi manifatturiero in Germania sceso a maggio al 56,8 dal 58,1 di aprile, al di sotto delle previsioni. Lo comunica IHS Markit, specificando che anche l'indice relativo ai ...

Domani mattina l’incarico da premier a Giuseppe Conte : E’ arrivato il giorno decisivo per la formazione di un governo. “Oggi siamo di fronte a un momento storico” afferma Luigi

Morto ex presidente regione Giovanni Pace - i funerali domani in cattedrale S.Giustino Chieti : Chieti - Si svolgeranno domani alle 16 nella cattedrale di San Giustino a Chieti i funerali di Giovanni Pace, ex deputato e presidente emerito della regione Abruzzo, Morto ieri a 84 anni. La camera ardente è allestita nel palazzo della Provincia, a Chieti. ''Pace era un galantuomo, uno degli ultimi di quest'epoca - ha scritto su Facebook il presidente della regione Luciano D'Alfonso. Da consigliere regionale, per 30 mesi ...

Lancia la figlia dal viadotto sull'A14 e minaccia il suicidio : Abruzzo choc. Compagna Giù dal 3° piano stamani : Ha Lanciato la figlia da un viadotto sull'autostrada ed è rimasto appeso gridando a tutti di andare via. Momenti drammatici a Francavilla al Mare , Chieti, dove un uomo ha Lanciato dal ponte del ...

