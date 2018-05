Froome-Dumoulin attaccano Yates barcolla ma non molla È iniziata la resa dei conti

VIDEO Giro d’Italia - Simon Yates in crisi! Dumoulin - Froome e Pozzovivo all’attacco : gli highlights della tappa di Pratonevoso : La diciottesima tappa del Giro d’Italia 2018 ha regalato grandissime emozioni, gli ultimi due chilometri sulla salita di Pratonevoso hanno riaperto totalmente i conti per la maglia rosa. Simon Yates, infatti, è andato in crisi e ha pagato 27” secondi di distacco da Tom Dumoulin, Chris Froome e Domenico Pozzovivo: il terzetto ha mandato fuori giri il britannico che ora è chiamato a una strenua difesa negli ultimi due tapponi alpini. ...

Giro d’Italia 2018 - classifica generale riaperta! In 4 per la vittoria finale! I dubbi di Yates - Dumoulin è vicino. Pozzovivo e Froome : serve l’attacco da lontano… : Cosa rende il Giro d’Italia così speciale? Il fatto che riesca a sorprenderti quando meno te l’aspetti. Per quanto visto nelle tappe di montagna e per come si è difeso egregiamente nella cronometro di Rovereto, il successo finale appariva saldamente nelle mani del britannico Simon Yates (Mitchelton Scott). Oggi, tuttavia, sulla non irresistibile salite di Pratonevoso, unica difficoltà di una tappa per il resto completamente pianeggiante, la ...

LIVE Giro d’Italia 2018 in DIRETTA : Abbiategrasso-Prato Nevoso. Arrivo in salita adatto a Dumoulin e Froome. Occhio a Pozzovivo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della diciottesima tappa del Giro d’Italia 2018, 196 km da Abbiategrasso a PratoNevoso. La Corsa Rosa entra nella fase decisiva con un Arrivo in salita che potrebbe fare molta selezione tra i migliori. I primi 130 km del percorso sono interamente pianeggianti, poi si affronta il GPM di quarta categoria di Novello. Segue un tratto di falsopiano che porterà i corridori all’imbocco della salita finale ...

CLASSIFICA GIRO D'ITALIA 2018/ Maglia Rosa - lotta a due Yates-Dumoulin. Froome insidia Pozzovivo (16^ tappa) : CLASSIFICA GIRO d'Italia 2018: la Maglia Rosa è sempre sulle spalle di Simon Yates, anche alla vigilia della 16^ tappa. Le altre graduatorie prima del via della cronometro Trento-Rovereto.

Giro d’Italia – Percorso - altimetria e favoriti della 16ª tappa : la cronometro Trento-Rovereto ultima chance per Froome e Dumoulin : Oggi la cronometro di Rovereto: la 16ª tappa del Giro d’Italia importantissima per la classifica generale e la lotta per il podio L’attesa sta per terminare! Avrà il via alle 13.20 di oggi la cronometro individuale che potrebbe essere fondamentale per sconvolgere la classifica generale. Occhi puntatissimi su Tom Dumoulin, campione del mondo in carica, ma anche su Chris Froome. Fabio Ferrari/LaPresse I due corridori sulla carta sono i ...

Giro d’Italia 2018 : le previsioni della cronometro. Quanto può guadagnare Dumoulin su Yates - Pozzovivo e Froome? : Tom Dumoulin è il grande favorito per la tappa di oggi: i 34 chilometri a cronometro tra Trento e Rovereto possono esaltare le caratteristiche dell’olandese, che ha bisogno di una gran prova per rimettersi in scia a Simon Yates, o superarlo, per provare a riaprire la corsa alla maglia rosa in vista dell’ultima settimana e delle ultime tappe di montagna. Tra i big, alle sue spalle, dovrebbe esserci Chris Froome, la grande incognita di ...

Giro d'Italia - Yates trionfa in solitaria a Sappada : Dumoulin staccato - Froome molla. Tracollo Aru : La maglia rosa in forma strepitosa. Ora in generale ha 2'11" su Dumoulin, 2'28" su Pozzovivo e 2'37" su Pinot

Giro d'Italia - una stella in rosa brilla a Sappada : Simon Yates vince con un'impresa e fa saltare il banco - crollano Froome e Dumoulin : Un successo emozionante e travolgente quello del giovanissimo inglese che sta appassionando milioni di tifosi in tutto il mondo. Male Dumoulin che perde oltre 40 secondi, ancora peggio Chris Froome ...

Giro d’Italia - una stella in rosa brilla a Sappada : Simon Yates vince con un’impresa e fa saltare il banco - crolla Froome - male anche Dumoulin : Giro d’Italia, spettacolo straordinario nella 15ª tappa da Tolmezzo a Sappada: Yates attacca da solo ad oltre 20km dal traguardo, fa il vuoto e vince la 3ª tappa in maglia rosa con distacchi pesanti brilla una stella rosa a Sappada: Simon Yates, 25 anni da Bury nella contea di Manchester, vince da fenomeno. Il giovane talento britannico centra sulle Dolomiti la sua terza vittoria di tappa in questo Giro d’Italia, tutte in maglia ...

Giro d'Italia - Froome vince sullo Zoncolan; Yates 2° in rosa - su Dumoulin : Lo Zoncolan, l'erta più dura d'Europa, diventa il trampolino per la rivincita di Chris Froome. Il padrone di quattro Tour de France e di una Vuelta doma in solitaria il «Kaiser» della Carnia e fa sua ...

Giro d'Italia 2018 - i precedenti di Aru - Pozzovivo e Froome sullo Zoncolan. Salita inedita per Yates e Dumoulin : Lo Zoncolan è la Salita più dura d'Europa, quantomeno tra quelle affrontate nel mondo del ciclismo professionistico e tra i grandi giri . Anche per questo è particolare: il Giro d'Italia 2018 arriverà questo pomeriggio sul 'Mostro', sede d'arrivo della quattordicesima tappa. Una ...

Giro d’Italia 2018 - risultato undicesima tappa. Simon Yates domina anche a Osimo - Dumoulin resiste. Crolla ancora Froome : Simon Yates, sono due: dopo Campo Imperatore la maglia rosa del Giro d’Italia 2018 ha messo la firma anche sull’undicesima tappa, 156 chilometri con partenza da Assisi e arrivo insidioso ad Osimo. anche la giornata odierna ha detto qualcosa in ottica classifica, con un ottimo Tom Dumoulin e un Fabio Aru che, nonostante qualche secondo perso, sembra realmente in crescita. Proseguono, invece, le difficoltà di Chris Froome: altri ...

Giro d’Italia 2018 - il borsino dei favoriti : cresce la coppia Yates-Chaves - Aru e Froome crollano sul Gran Sasso. Tom Dumoulin ancora favorito? : Le prime nove tappe del Giro d’Italia 2018 e il primo vero fine settimana di corsa sono alle spalle. Ormai prossimi al Giro di boa e con ben tre arrivi in salita ormai superati, possiamo trarre un primo vero bilancio nel secondo giorno di riposo, dopo che il primo era stato impiegato per effettuare il trasferimento da Israele alla Sicilia dopo le prime tre tappe. Chi, in ottica classifica generale, ha visto salire le proprie quotazioni e ...