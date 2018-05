Drammatico incidente a Forlì | sbalzato dalla moto | muore operaio 48enne | aveva tre figli

Incidente ferroviario Caluso : il Drammatico racconto di un giovane rimasto illeso : Paolo Malgioglio, 23 anni, racconta i terribili momenti successivi all'Incidente ferroviario di Caluso. E' uscito illeso dal gravissimo...

Auto travolta dal treno : Drammatico incidente sui binari : Gravissimo incidente nel pomeriggio di oggi, giovedì 10 maggio, a Maddaloni, cittadina in provincia di Caserta. Una Bmx X3 è stata travolta da un treno in corsa...

Corea del Nord - morti 32 turisti cinesi in un Drammatico incidente stradale : Un grave incidente stradale verificatosi in Corea del Nord ha causato la morte di 32 cittadini cinesi e quattro NordCoreani. Le vittime viaggiavano a bordo di un autobus.Continua a leggere

Corea del Nord - morti 32 turisti cinesi in un Drammatico incidente stradale : Un grave incidente stradale verificatosi in Corea del Nord ha causato la morte di 32 cittadini cinesi e quattro NordCoreani. Le vittime viaggiavano a bordo di un autobus.Continua a leggere

Corea del Nord - morti 32 turisti cinesi in un Drammatico incidente stradale : Corea del Nord, morti 32 turisti cinesi in un drammatico incidente stradale Un grave incidente stradale verificatosi in Corea del Nord ha causato la morte di 32 cittadini cinesi e quattro NordCoreani. Le vittime viaggiavano a bordo di un autobus.Continua a leggere Un grave incidente stradale verificatosi in Corea del Nord ha causato la morte […]

Drammatico incidente nella notte : muore un giovane - otto feriti : Un terribile incidente stradale è avvenuto nella notte in via Nazionale, a Nocera Superiore. Uno scontro frontale terribile che ha coinvolto due auto, avvenuto per cause ancora da accertare. Le persone...

Ferrara - incidente Drammatico. Davide muore a 35 anni sbalzato dall’auto : La tragedia lungo la provinciale 4 a Rero. Davide Menegatti viveva a Tresigallo ed era molto conosciuto nel medio ferrarese per il suo impegno nel sociale. Lascia due bimbi.Continua a leggere

Drammatico incidente frontale : morti 4 ragazzi : Quattro persone sono morte in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla strada statale Basentana, nei pressi di Pisticci, in provincia di Matera. Secondo quanto si...

Drammatico incidente sulla Basentana : 4 morti : Quattro persone sono morte in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla strada statale Basentana, nei pressi di Pisticci, in provincia di Matera. Secondo quanto si...