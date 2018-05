Comunicare la certificazione EMAS | riconoscimento a 3 categorie in occasione del premio

meteoweb.eu

(Di venerdì 25 maggio 2018) Secondo i dati elaborati dal Servizio Certificazioni ambientali di ISPRA, dal 1997 al marzo 2018, sono 1865 le registrazioni(il picco nel 2008 con 247 registrazioni); in testa la Lombardia con 213 registrazioni attive e l’Emilia Romagna con 151. In Italiacompie vent’anni e festeggia oggi con una iniziativa a livello nazionale nell’ambito della comunicazione ambientale: la cerimonia di consegna delle targhe delItalia 2018, nella splendida cornice della Sala del Cenacolo dell’Abbazia di San Michele Arcangelo, in località Badia a Passignano (FI). Il, giunto alla sua quarta edizione ed organizzato dall’ISPRA in collaborazione con la Sezionedel Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit (Organismo Competente italiano in tema die di Ecolabel UE) è andato quest’anno a tre: Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace, Iniziativa ...