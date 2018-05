Amore Zen | Le Vibrazioni feat Jake La Furia | Testo | Audio | MP3

Amore Zen de Le Vibrazioni feat. Jake La Furia - il nuovo singolo sarcastico sulla società (testo e video) : Si intitola Amore Zen il nuovo singolo de Le Vibrazioni feat. Jake La Furia, disponile in radio e in digital download da oggi, venerdì 25 maggio. Il nuovo singolo inedito è un brano sarcastico sulla società attuale, la descrive come un grande zoo all'interno del quale si muovono una serie di animali, disposti a tutto pur di apparire ad ogni costo. “Siamo tutti animali che vogliono apparire a tutti i costi e che bramano un posto di ...

Criscito : 'Ho rifiutato importanti offerte di Inter e Zenit per Amore del Genoa' : Capitolo Perin Al Genoa però Criscito potrebbe non trovare Perin: "Io spero che Mattia resti, perché è uno dei migliori portieri al mondo. L'ho visto giovanissimo e so quanto vale. Però capisco anche ...