10 cose da fare durante un weekend lungo

9 cose che Meghan Markle non potrà più fare da duchessa di Sussex : Il 19 maggio Meghan Markle ha cambiato il suo stato civile. E non l'ha fatto come ogni giorno lo fanno tante donne nel mondo. Perché l'attrice californiana non ha soltanto lasciato il suo paese d'origine e la sua carriera, ma è anche - e soprattutto - diventata la duchessa di Sussex. Meghan non ha semplicemente sposato Harry, il sesto nella linea di successione al trono d'Inghilterra, ma ha anche sposato la sua famiglia, i Windsor, ...

Atletica - Filippo Tortu : “Sogno di abbattere il muro dei 10”. Jacobs mi ha stimolato - agli Europei possiamo fare cose super” : Ieri Filippo Tortu ha riscritto la storia dell’Atletica italiana, andando a realizzare al meeting di Savona lo straordinario tempo di 10.03 nei 100 metri, il secondo migliore di tutti i tempi per un italiano, alle spalle solo del leggendario Pietro Mennea, che fece 10.01 nell’ormai lontano 1979. Una prestazione davvero memorabile per 19enne che ha analizzato così la sua prova: “Devo essere onesto: non me lo aspettavo – ha dichiarato alla ...

Meghan Markle : tutte le cose che non può più fare dopo il Royal Wedding : Dai selfie allo smalto

Alfonso Signorini e la leucemia/ "Ilary Blasi un ciclone - Silvia Toffanin dovrebbe fare più cose" : Alfonsi Signorini: "Barbara d'Urso? Finto moralismo. Grande Fratello record del trash". Il giornalista parla anche della malattia e della scoperta della leucemia.

Salvini : "Il governo parte se può fare le cose" : "Il governo parte se può fare le cose. Se ci rendessimo conto che non in grado, allora ci fermiamo". Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, al termine delle consultazioni con il Capo ...

Roma, 14 mag. , askanews, 'Il governo parte, e sarebbe una bellissima avventura, se può fare le cose, se ci rendiamo conto che non siamo in grado di farle non cominciamo neanche. Per questo abbiamo chiesto qualche altra ora'.

"Il governo parte, e sarebbe una bellissima avventura, se può fare le cose, se ci rendiamo conto che non siamo in grado di farle non cominciamo neanche. Per questo abbiamo chiesto qualche altra ora".

Governo : Di Maio - populista? Dimostrerà che le cose si possono fare : Roma, 11 mag. (AdnKronos) – "Lo chiamano Governo populista, qualcuno parla di minaccia per il mondo, io penso che sarà un Governo che saprà dimostrare, qualora il contratto sarà all'altezza della situazione, che le cose che gli italiani si aspettavano si possono fare". Lo dice Luigi Di Maio, al termine del confronto con Matteo Salvini."Io penso che il fatto di chiedere ai nostri iscritti un parere – risponde a

Governo - Gasparri a Giorgetti : “Di Maio ci dà dei mafiosi e dei ladri - faresti un’alleanza con chi dice queste cose?” : Un autoironico Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, chiede a Giancarlo Giorgetti, capogruppo della Lega alla Camera, come sia possibile fare un accordo di Governo “con chi ci dà dei mafiosi, dopo la sentenza sulla trattativa Stato-mafia, e ci considera pure un po’ ladri”. Il riferimento di Gasparri è a ciò che in più di un’occasione ha detto Di Maio su Silvio Berlusconi e sul partito di cui è leader. L'articolo ...

Roma - Di Francesco 'Riprendiamoci la Champions per fare grandi cose' : Roma - 'Prima la Champions'. Eusebio Di Francesco continua a ripeterlo come un'ossessione. Sarà che ormai ci ha preso gusto. Così, anche alla vigilia del Cagliari, preferisce rimandare qualsiasi ...

Matteo Salvini - ultimatum Lega : 'Governo tra centrodestra e M5s - deve durare poco e fare cose. No a Monti bis' : 'No a un governo tecnico, sì a un governo a tempo, partendo da chi ha vinto le elezioni'. Matteo Salvini , subito dopo il congresso federale della Lega, ribadisce la linea che proporrà lunedì al ...

Disoccupazione giovanile - le cose fatte e le cose da fare : Il tasso dei senza lavoro tra gli under 35 è sceso ai minimi dal 2011. Ma è presto per cantar vittoria

Fedriga : superare veti - con M5s ripartire su cose da fare. Altrimenti si torna alle urne : Il neo governatore del Friuli Venezia Giulia apre ancora una volta ai grillini per cercare di dare un nuovo esecutivo al Paese, accogliendo così l'invito del Capo dello Stato che ieri dal Quirinale - in occasione del 1 maggio - aveva invitato tutti a pensare al bene comune e non agli interessi di parte