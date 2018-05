Migranti | consiglio comunale Palermo boccia hotspot allo Zen 2

Migranti : consiglio comunale Palermo boccia hotspot allo Zen (3) : (AdnKronos) - Voto unanime dunque ma in aula non sono mancate le tensioni. Il leader dell'opposizione Fabrizio Ferrandelli, il capogruppo de I Coraggiosi Cesare Mattaliano e il consigliere dell'Udc Sabrina Figuccia hanno deciso di lasciare l'aula, per poi rientrare al momento del voto, in segno di p