“Ha occhi solo per lui” E Mariana dice addio al fidanzato Succede a una settimana

caffeinamagazine

: 26 anni nei quali ci sei mancato molto. Una cosa però ha sconfitto il tritolo col quale uccisero te, Francesca, Vit… - PietroGrasso : 26 anni nei quali ci sei mancato molto. Una cosa però ha sconfitto il tritolo col quale uccisero te, Francesca, Vit… - RaiTre : “Il valore che un genitore ha agli occhi del figlio dipende molto da come un genitore parla dell’altro”… - tuttosport : #Calciomercato #Juventus, la sorella di #Buffon: «Gigi non ha gli occhi di chi vuole smettere» -

(Di giovedì 24 maggio 2018) La sua presenza dentro la casa del Grande Fratello non è certo passata inosservata. Il suo sorriso, e ancora di più la sua bellezza, hanno colpito tutti. Da Alberto Mezzetti, il Tarzan di Viterbo, che non ha lesinato apprezzamenti su di lei, a Luigi Favoloso protagonista di un “pericoloso” avvicinamento che glidelle telecamere hanno prontamente immortalato. Parliamo diche a pochi giorni dall’uscita del bunker di Cinecittà, ha fatto delle rivelazioni sulla sua vita privata. “La mia situazione sentimentale si è interrotta”a Fanpage.it, facendo riferimento a un pesante litigio che risalirebbe alla sera del 23 maggio scorso.e Raffaele stavano vivendo un momento difficile, legato alla partecipazione della modella al reality. Una volta tornati vicini, la pressione mediatica e i problemi già esistenti tra loro non gli avrebbero consentito di chiarirsi come ...