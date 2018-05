Ferrari SP 38 | una nuova one-off semplicemente bellissima

F1 - l’ammissione di Lapo Elkann : “ho un debole per Hamilton. Ferrari? Solo una volta l’ho tradita” : Lapo Elkann ha parlato dell’imminente Gp di Monaco, svelando anche una sua passione per Lewis Hamilton Il week-end del Gp di Monaco è ormai cominciato. Dopo la conferenza stampa di ieri, i piloti scenderanno oggi in pista per le prime due sessioni di prove libere, propedeutiche alle qualifiche di sabato. Un appuntamento affascinante in cui la Ferrari spera di bissare il successo dello scorso anno, quando Vettel salì sul gradino più alto ...

Ferrari SP38 - Da Maranello una nuova one-off : Il programma Ferrari one-off ha dato vita a un nuovo modello unico, la Ferrari SP38. Creata su richiesta di un cliente del Cavallino Rampante, la nuova sportiva si basa sul telaio e sulla meccanica della Ferrari 488 GTB e rimarrà un esemplare unico. Subito dopo la cerimonia di consegna, avvenuta oggi a Fiorano, la sportiva ha completato alcuni giri di pista in attesa di essere esposta per la prima volta al pubblico il prossimo weekend in ...

Paola Ferrari : 'E ora il calcio va in vacanza... colpa di Ventura - una sciagura. Spero cambi mestiere' : Paola Ferrari, il campionato è finito. Ora vacanze 'Ci sono i Mondiali, ma per la prima volta dopo diversi anni non potrò seguirli in diretta da conduttrice o inviata. Mi fa strano'. Già. Le partite ...

Uomini e Donne - Nicolò Ferrari : "Ho bisogno di staccare da tutti - ho vissuto una favola ricca di emozioni" : Nicolò Ferrari, ex protagonista di riccanza ed ex corteggiatore di Nilufar Addati a Uomini e Donne, ha condiviso un messaggio su Instagram dopo la messa in onda della scelta della tronista napoletana di origini iraniane. Per la cronaca, Nilufar ha terminato il proprio percorso sul trono, scegliendo Giordano Mazzocchi.Nicolò Ferrari, invece, si è lasciato andare alle lacrime, dichiarando anche di essersi sentito preso in giro da Nilufar. ...

Ferrari - Vettel e Raikkonen si raccontano : una curiosa intervista in auto : Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen per una volta nella stessa auto. E' successo in occasione di una curiosa intervista promossa da Shell Motorsports. E il risultato è decisamente curioso, con i due ...

F1 Ferrari - Giovinazzi : «Essere al Volante di una Rossa è una sensazione fantastica» : BARCELLONA - Una due giorni da sogno per Antonio Giovainazzi. Dopo aver guidato l'Alfa Sauber C37 nella giornata di martedì, ieri il pilota pugliese ha oggi avuto la possibilità di guidare la Ferrari ...

Ferrari Monza 3.6 Evo - l’incredibile trasformazione di una Dino per 1 milione di dollari [GALLERY] : Il miliardario David Lee ha trasformato una Dino in un capolavoro del design e della tecnica spendendo una cifra esorbitante Il miliardario David Lee, proprietario dell’impero Hing Wa Lee Jewelers, ha comprato per 260mila dollari una Ferrari Dino del 1972 e l’ha trasformata in un bolide chiamato Ferrari Monza 3.6 Evo spendendo ben 1 milione di dollari. La vettura è stata modificata sia esteticamente che meccanicamente, sotto il cofano adesso ...

Laura e Francesco : una lezione di parasport alla media Ferrari : Galeotta fu la 'Gioco' e lo sport il professore Ci ha pensato quel saggio insegnante di vita che noi tutti chiamiamo sport a far capire a Laura e Francesco che di potenzialità in valigia ne avevano ...

F1 - Test Barcellona 2018 (15-16 maggio) : tutti in pista per una due giorni di grande importanza - la Ferrari cerca nuove soluzioni : Concluso il Gran Premio di Spagna, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2018, piloti e scuderie non avranno il classico “rompete le righe“, ma rimarranno sul tracciato del Montmelò per la prima tornata di Test nel corso della stagione da effettuare proprio sulla pista catalana. Per tecnici ed ingegneri si tratta di una occasione più unica che rara (il secondo ed ultimo round si terrà all’Hungaroring di Budapest nelle ...

Spagna : non una brutta posizione per le Ferrari : Al termine delle qualifiche sul circuito spagnolo, la Ferrari ha ottenuto la seconda fila in griglia di partenza per il GP di Spagna che scatta domani alle 15:10. Sebastian Vettel ha registrato il terzo miglior tempo con 1.16.305, seguito dal compagno di squadra, Kimi Raikkonen (1.16.612). Entrambi hanno utilizzato set di pneumatici soft e supersoft, […] L'articolo Spagna: non una brutta posizione per le Ferrari sembra essere il primo su ...

Paolo Ferrari 'nel cuore di Dash' una pagina su Repubblica per ricordare l uomo del fustino : Per sempre nel cuore di Dash. Poco importa che la sua sia stata una carriera lunghissima fatta di grandi registi, grandi autori, grande teatro. Il pop vince su tutto. Paolo Ferrari, scomparso due ...

F1 Ferrari - Vettel : «Abbiamo una buona macchina» : TORINO - Quest'anno la musica sembra essere cambiata in Formula 1. La Mercedes non è più così imbattibile e la Ferrari potrebbe avere i numeri per poter competere con la scuderia tedesca, se non ...