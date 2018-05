Di Maio | i nomi dei ministri li decidono Conte e Mattarella

Paolo Savona ministro dell'Economia - guerra tra Mattarella e Di Maio e Salvini : 'Inammissibili diktat dai partiti' : ... spiegano fonti vicine al presidente Sergio Mattarella , non c'è un problema di veti sulle nomine dei ministri , nello specifico, quella di Savona all' Economia , , ma in realtà la questione da ...

Governo M5s-Lega - consultazioni premier Conte/ Totoministri - Savona all'Economia? Di Maio e Salvini allineati : Governo Lega-M5s, Totoministri del premier Giuseppe Conte: ultime notizie e consultazioni oggi dalle 12 alla Camera. Savona o Giorgetti all'Economia? Di Maio Lavoro, Salvini Interni(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 14:47:00 GMT)

Di Maio : «Savona tra i nomi per il Tesoro - parola al Colle». Berlusconi e Renzi : no fiducia : I leader di Forza Italia e Partito democratico bocciano il governo in gestazione. Per Berlusconi preoccupano le scelte sulla giustizia, per Renzi comunque durerà poco

Governo - Di Maio : "Savona è fra i nomi" : 12.36 "Con Salvini e La Lega siamo perfettamente allineati. E' chiaro che adesso c'è il lavoro che passa tra il presidente incaricato e il Quirinale. Stiamo cercando i migliori profili per riuscire a portare questo Paese al cambiamento: tra i nomi c'è sicuramente quello del professor Savona". Così il capo politico del M5s risponde ai cronisti a Montecitorio che gli chiedono se per il ministero dell'economia sia ancora in corsa il professor ...

Di Maio : tra nomi c'è sicuramente Savona. Tempi governo dipendono da Conte e Quirinale : Così Luigi Di Maio, responsabile del M5S, risponde ai giornalisti che in Transatlantico gli chiedono se sarà l'economista Paolo Savona ad andare al dicastero dell'Economia.

Governo - il pronostico di Mentana : “Ecco i nomi dell’esecutivo : Giorgetti - Di Maio - Salvini e Spadafora…” : Il Direttore del TgLa7 Enrico Mentana dichiara quello che, con tutta probabilità, potrebbe essere l’esecutivo del nuovo Governo stando a “fonti accreditate” L'articolo Governo, il pronostico di Mentana: “Ecco i nomi dell’esecutivo: Giorgetti, Di Maio, Salvini e Spadafora…” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Salvini e Di Maio ministri. L'Economia sotto tutela : Se alla fine fosse Giorgetti ad andare alL'Economia, Lorenzo Fontana, vicepresidente leghista della Camera si avvicinerebbe al ruolo di sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Ma è davvero ...

Governo - Di Maio : “In bocca al lupo a Conte. Farà volare l’Italia”. Poi rivendica lo Sviluppo Economico per il M5s : “In bocca al lupo a Giuseppe Conte, l’avvocato difensore del popolo italiano. Ascoltate e diffondete le sue parole! Il cambiamento non è mai stato così vicino!”. Così su Facebook Luigi Di Maio, capo politico del M5S, esprimendo soddisfazione per l’incarico di formare il Governo conferito dal Presidente Sergio Mattarella al professor Giuseppe Conte. E, continua: “avrà la possibilità di far volare questo paese, ...

Savona la spunta all'Economia con l'ok anche di Di Maio. Giorgetti alle Infrastrutture - Fontana sottosegretario a Palazzo Chigi... : Giuseppe Conte è da circa mezz'ora nello studio del presidente della Repubblica, quando Matteo Salvini riunisce i suoi a Montecitorio. Il via libera a Paolo Savona ministro dell'Economia sarebbe arrivato e anche i 5Stelle sono d'accordo. La condizione che poneva il Carroccio era proprio questa: Conte premier, indicato dai pentastellati, e Savona in quota Carrroccio. Altrimenti, hanno ripetuto più volte, "salta tutto".Ora, che il ...

Luigi Di Maio vuole far fuori Paolo Savona - il ministro all'Economia di Salvini : Durante il vertice a pranzo il clima è diventato più teso quando i due leader hanno cominciato a parlare del ministro dell'Economia. 'Dobbiamo essere realisti, tu proponi Paolo Savona ', avrebbe ...

Governo Lega-M5s - Mattarella convoca Conte alle 17.30/ Di Maio “per Salvini non vincolante Savona a Economia” : Nuovo Governo Lega-M5s, Mattarella convoca Conte al Quirinale per le 17.30: i dubbi su Paolo Savona e sul contratto del cambiamento. Salvini e Di Maio confermano il premier(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 16:25:00 GMT)