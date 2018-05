Chi ha paura del www? Come usare bene il web

Bono Vox cade dal palco - paura per il leader degli U2 in concerto a Chicago (video) : Bono Vox cade dal palco durante il concerto a Chicago. Un grosso spavento, quindi, per il frontman degli U2, che tenevano una tappa dell’Experience + Innocence Tour 2018 La caduta è stata la conseguenza di una leggerezza. L’artista si stava infatti spostando sulla passerella centrale nel corso della prima canzone, per poi ritrovarsi nel vuoto senza accorgersi che il tratto di palco era concluso. Bono è quindi precipitato nel vuoto, ...

Giro d’Italia 2018 : Chris Froome - una cronometro formidabile. SpauracChio per il podio - sulle Alpi può spaventare tutti (anche Yates?) : Chris Froome è più vivo che mai in questo Giro d’Italia, come un vero leone non ha mai mollato la presa nemmeno quando sembrava sull’orlo del baratro, ha trionfato sullo Zoncolan con un’azione memorabile e oggi ha disputato un’eccezionale cronometro che gli ha permesso di scalare la classifica con grande autorità. Il britannico occupa ora la quarta posizione ed è in piena lotta per salire sul podio, probabilmente un ...

Chi ha paura di Paolo Savona? : Tradotto in poche parole, il concetto del professor Savona è il seguente: il trattato di Maastricht ha stabilito degli obiettivi e di conseguenza sono stati stabiliti dei parametri all'economia dei ...

Paura durante la festa scudetto della Juventus - camion si incastra tra i cavi del tram : due tifosi risChiano la vita : durante la festa scudetto della Juventus, un camion di tifosi è rimasto incastrato tra i fili del tram: due i feriti gravi ricoverati in codice rosso all’ospedale San Giovanni Bosco Tragedia sfiorata durante la festa scudetto della Juventus, un camion pieno di tifosi bianconeri si è infatti incastrato tra i fili del tram nel tentativo di avvicinarsi al pullman dei giocatori. Foto LaPresse/Tano Pecoraro Secondo quanto riporta l’Ansa, ...

Governo - Chiuso contratto Lega-M5s/ Ma Di Maio e Salvini fanno paura all’Europa… : Governo M5s-Lega, ultime notizie: stasera nuovo vertice con Luigi Di Maio e Matteo Salvini. "Accordo su Fornero, Ue e immigrazione". contratto di Governo terminato: si attende nome premier(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 23:19:00 GMT)

Governo : Di Maio - spread? Tornano spauracChi contro cambiamento : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “Non è un caso che non ci sia neppure un media che faccia il tifo per questo Governo. Di solito la maggior parte diventano filo-governativi o si schierano dalla parte del vincitore. In questo caso non è così e questo mi motiva come non mai nella risoluta volontà di portare a casa questo risultato”. Lo scrive Luigi Di Maio su Fb. “Il Reddito di cittadinanza, la pensione di cittadinanza, la legge ...

Movida selvaggia - Napoli a risChio anarChia e residenti in rivolta : 'Abbiamo paura' : Adesso è deregulation, che a Napoli significa anarchia. Senza l'ordinanza varata a novembre scorso dal sindaco de Magistris, nei luoghi della Movida torna la liberalizzazione degli orari, il che ...

Chi ha ancora paura dell’aborto : La comparsa lunedì a Roma, e quella prevista nei prossimi giorni – se non saranno censurati prima – dei manifesti contro l’aborto di CitizenGo in vista della manifestazione pro-vita prevista sabato nella Capitale, ha dimostrato ancora una volta che in Italia la libertà di espressione vale soltanto p

Governo : Di Maio - ha paura Chi teme cambiamento - Ft come si permette? (2) : (AdnKronos) – “Vedo tanta paura in un certo establishment. C’è paura in chi teme il cambiamento, ma chi lo vuole lotti con noi: siamo davanti a un bivio, da una parte c’è il coraggio dall’altro la paura, ma questo è il momento del coraggio per cambiare le cose”. L'articolo Governo: Di Maio, ha paura chi teme cambiamento, Ft come si permette? (2) sembra essere il primo su Meteo Web.

Di Maio : quasi Chiuso contratto. Eurocrati ci attaccano - c'è paura : Roma, 15 mag. , askanews, 'Nella nostra storia abbiamo sempre corso da soli, perchè delle altre forze politiche non ci fidavamo. E infatti abbiamo proposto un contratto e non un'alleanza, perchè noi ...

Paura in volo - scoppia un finestrino a 9700 metri d’altezza : quasi risucChiato il copilota : Tragedia sfiorata su un aereo della compagnia cinese Sichuan Airlines. Improvvisamente un finestrino del velivolo si è rotto a oltre 9000 metri d'altezza, risucchiando in parte il copilota fuori dalla cabina di pilotaggio. In seguito all'incidente l’aereo è stato dirottato a Chengdu, dove nonostante le difficoltà il pilota ha potuto effettuare un atterraggio d'emergenza.Continua a leggere

