Nuovo spot Barilla – Roger Federer torna ai fornelli per un gustoso piatto di pasta!

Musica su smartphone : YouTube sfida Spotify - arriva il Nuovo servizio streaming [INFO e DETTAGLI] : Novità interessanti per i servizi di Musica online che permettono di ascoltarla in streaming direttamente dal proprio smartphone: Google scende in campo con uno dei suoi colossi e lancia il servizio YouTubeMusic, sfidando i principali competitor come Spotify, Apple e Deezer. Il servizio partirà il 22 maggio negli Stati Uniti, Corea del Sud, Messico, Australia e Nuova Zelanda, con altri 14 Paesi a seguire nelle settimane successive, compresa ...

Detroit Become Human : Il Nuovo spot TV si concentra su Kara : Nella giornata di oggi Sony Interactive Entertainment e Quantic Dream hanno rilasciato un nuovo spot TV dedicato all'attesissimo Detroit: Become Human.Il video dura solo una manciata di secondi e (come avvenuto per i filmati precedentemente rilasciati) si concentra sul concetto che tutte le azioni che verranno compiute dai protagonisti verranno in realtà compiute da voi, ovvero i giocatori. Questa volta però il video è dedicato a Kara, ...

Spotify punisce R Kelly in base al suo Nuovo codice di condotta : (foto: Getty) Il rapper R Kelly è il primo artista le cui canzoni saranno rimosse dalle playlist e dai consigli impostati da Spotify in base a un nuovo codice di condotta che la piattaforma di streaming ha elaborato negli ultimi tempi. La musica del cantante rimarrà sulla piattaforma ma non sarà più attivamente promossa dallo streamer, in ottemperanza alla policy riguardante l’Hate Content and Hate Conduct messa in pratica dalla società ...

Connor è il protagonista del Nuovo spot TV di Detroit : Become Human : Anche oggi Sony Interactive Entertainment e Quantic Dream hanno lanciato una nuova pubblicità televisiva dedicata al prossimo atteso titolo esclusivo per PS4, Detroit: Become Human.Proprio come il video focalizzato su Markus, condiviso ieri, anche quello di oggi è molto breve poiché segue il solito formato di annunci TV ma, ancora una volta, possiamo dare uno sguardo al gioco.Come riporta Dualshockers, stavolta il protagonista dello spot TV è ...

Il Nuovo spot TV di Detroit : Become Human si concentra su Markus : Oggi Sony Interactive Entertainment ha rilasciato un nuovo spot televisivo per il prossimo attesissimo gioco di Quantic Dream, Detroit: Become Human.Il video, riportato da Dualshockers, è piuttosto breve poiché segue il solito formato di annunci TV, ma riesce comunque a fornirci un nuovo sguardo sul titolo. Come la pubblicità di ieri, il filmato si concentra sul fatto che tutte le scelte dei giocatori saranno il fattore determinate all'interno ...

Il Nuovo spot TV di Detroit : Become Human pone l'accento sulle scelte dei giocatori : Il lancio di Detroit: Become Human è ormai dietro l'angolo, e Sony ha recentemente pubblicato un nuovo spot TV per il titolo firmato da Quantic Dream che pone l'attenzione sulle scelte compiute dai giocatori, che avranno un'importanza cruciale nell'economia del gioco dello studio parigino.Non a caso, lo spot si chiama scelte e mostra alcune brevissime sequenze di gioco, punti di svolta che in base alle nostre azioni produrranno conseguenze molto ...

Nintendo Switch : ecco un Nuovo spot pubblicitario per la console : Nintendo UK continua la campagna pubblicitaria si Switch, sottolinea MyNintendonews.La società giapponese ha appena rilasciato un nuovo trailer intitolato Nintendo Switch - A Journey With Friends, nel quale viene messa in mostra una varietà di giochi proposti dal vasto catalogo per la console ibrida.Tra questi ricordiamo FIFA 18, Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 e altri ancora.Read more…

Post Malone - il suo Nuovo album "Beerbongs & Bentleys" fa record su Spotify. TRACKLIST : Il servizio di streaming ha fatto sapere che in un solo giorno l'album è stato ascoltato 78.744.748 volte nel mondo: un record assoluto. Non è la prima volta che il rapper di "Rockstar" fa grandi ...

Casting per un Nuovo film - un video - uno spot - Miss Italia : In questo articolo vi proponiamo la possibilità di partecipare a Casting e provini per tante interessanti opportunità, nell'ambito del mondo del cinema e dello spettacolo. Miss Italia Sono state fissate alcune nuove date per le selezioni per Miss Italia. Eccole: 1' maggio a Modena, presso la Fiera Campionaria,, venerdì 4 maggio a Spresiano (Treviso), alla discoteca Odissea, venerdì 11 maggio a Camposampiero (Padova), alla Festa della Fragola, ma ...

Spotify Free : il Nuovo aggiornamento porta una ventata di novità : Queste mosse potrebbero nascondere la strategia volta a fidelizzare la clientela per controbattere ai sempre più pressanti servizi di streaming musicale alternativi . Insieme a questa ventata di ...

Deadpool 2 : Wade Wilson è follemente innamorato di Colosso nel Nuovo esilarante spot TV - Best Movie : ... dell'amicizia e del sapore, trovando un nuovo gusto per l'avventura e guadagnandosi anche la tanto desiderata tazza con su scritto Miglior Amante del Mondo. Deadpool 2 arriverà nei cinema il 16 ...

Apple Music mira al sorpasso in Usa : un Nuovo top manager per sfidare Spotify : Che sia in atto una battaglia è evidente anche dal fatto che Spotify sta facendo le sue mosse per contrastare l'avanzata di Apple Music e mantenere la leadership dello streaming Musicale: tra queste ...

Il Nuovo spot del Tavernello. Terra - lavoro e contadine sexy : Fare un vino semplice (o meglio semplicissimo) è un lavoro difficile. Anzi un duro lavoro. Questo il messaggio principale che vuol far passare il nuovo spot del Tavernello, rilasciato alla vigilia del Vinitaly. Immagini patinate in bianco e nero di uomini, tutti anziani, segnati sul volto dal duro lavoro in vigna, e giovani attraenti donne in canotta, sudate e sporche di Terra, che vendemmiano in slow motion. Fanno addirittura la raccolta delle ...