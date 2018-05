F1 | GP Monaco 2018 | Ferrari | il tempo è già scaduto Vietato sbagliare ancora | Hamilton è

F1 - GP Monaco 2018 : domani (giovedì 24 maggio) le prove libere a Montecarlo. Orario d’inizio e come vederle in tv : A casa del Principe Ranieri è tutto pronto: scatta ufficialmente il fine settimana più glamour del Mondiale, quello del Gran Premio di Monaco, la gara più incredibile del calendario, con i bolidi della Formula Uno che devono destreggiarsi tra muretti, tombini e guardrail che non ammettono il minimo errore. Se sbagli a Montecarlo la paghi a caro prezzo. I piloti lo sanno e, anche se sorpassare è praticamente impossibile, la loro soglia di ...

Sebastian Vettel - GP Monaco 2018 : “Il passo lungo non inciderà. Chi sarà il mio compagno nel 2019..?” : Sebastian Vettel spazia su numerosi argomenti nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del Gran Premio di Monaco. L’anno scorso arrivò una brillante doppietta della Ferrari, che dominò sulle strade del Principato, un risultato che a Maranello farebbe davvero comodo in questo momento, dopo alcune gare poco soddisfacenti dal punto di vista dei risultati. “Purtroppo arriviamo da un weekend difficile ...

Charles Leclerc - GP Monaco 2018 : “Da monegasco sarà un weekend speciale per me - spero di essere competitivo” : Per tutti i piloti è speciale correre il Gran Premio di Monaco, la gara più famosa del calendario della Formula Uno, da sempre. Per uno in particolare, Charles Leclerc, questo fine settimana sarà doppiamente importante. Il giovane talento della Alfa Romeo Sauber, infatti, è nato e vive nel Principato e, ovviamente, è pronto per quattro giorni ricchi di emozioni per lui. “Sono il primo monegasco a correre su questo tracciato in Formula Uno ...

Lewis Hamilton - GP Monaco 2018 : “Mi aspetto un weekend difficile. Credo che le Red Bull siano le favorite” : Il solito Lewis Hamilton, quello che si è presentato alla conferenza stampa del GP di Monaco, sesto round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Occhiali da sole e cappellino speciale per Montecarlo, il look di Lewis che si aspetta un appuntamento non facile per la Mercedes, memore delle difficoltà dell’anno scorso. “Gli occhiali da sole? Per le luci molto abbaglianti. Guidare qui è un sogno e sono fortunato anche perché ci vivo. Mi ...

F1 - GP Monaco 2018 : le previsioni meteo. Pericolo pioggia nel corso delle qualifiche e della gara : In questo weekend torna il Mondiale 2018 di Formula Uno per il sesto appuntamento iridato. Il round è di quelli affascinanti, o per meglio dire, glamour. Si parla di Montecarlo, teatro di grandi sfide, a sfiorare i muretti ed i guardrail tipici del Principato. Una corsa, tra coraggio ed intelligenza, che metterà in palio punti importanti. La Ferrari, reduce dal negativo GP di Spagna (dominato dalla Mercedes) deve reagire: Sebastian Vettel è in ...

F1 - GP Monaco 2018 : la mina vagante Red Bull. A Montecarlo può lottare per la vittoria : Per eccellere tra le stradine del Principato di Monaco servono principalmente tre cose: attenzione, maneggevolezza della vettura e carico aerodinamico e, dall’altro canto una non è fondamentale, la potenza del motore, dato che di rettilinei ce ne sono davvero pochi e brevi. In poche parole un mix di ingredienti ideale per la Red Bull che, da sempre, ha un carico aerodinamico impareggiabile ma, viceversa, non ha a disposizione una Power ...

F1 - GP Monaco Montecarlo 2018 : su che canale vederlo in tv? Il programma e gli orari. La guida completa su Sky e TV8 : Appuntamento imperdibile per la Formula 1. In questo weekend va in scena il GP di Monaco. La pista non ha bisogno di presentazione, le stradine del Principato sono quanto di più affascinante possa esserci, con le monoposto che sfrecciano ad alte velocità, sempre al limite, sfiorando muretti e barriere. Il fine settimana, poi, attrae anche per il suo lato più glamour: la presenza di tanti vip è garantita, a bordo dei tanti yacht che fanno da ...

F1 - GP Monaco 2018 : Ferrari a caccia della Mercedes per le strade del Principato - ma occhio alla Red Bull… : Fine settimana all’insegna del glamour in Formula 1. Mare, yacht, feste, moda e soprattutto motori e velocità: in una sola parola Montecarlo. Il GP di Monaco è un appuntamento di grande fascino, sia per la gara in sé, sia per tutto ciò che succede intorno alla pista e che fa da contorno. Quest’anno, poi, la corsa monegasca arriva in un momento chiave della stagione. Ferrari – È uscita con le ossa a dir poco rotte da Barcellona. ...

F1 - GP Monaco Montecarlo 2018 : prove libere. Programma - orari e tv : La Programmazione di SKY Sport F1/HD Giovedì 24 maggio ore 9.30-10.15, GP3, prove libere 1, diretta ore 11.00-12.30, F1, prove libere 1, diretta ore 15.00-16.30, F1, prove libere 2, diretta CLICCA ...

Mondiale F1 2018 " GP Monaco a Monte Carlo : gli orari TV su Sky e TV8 : ...00-12:30 Prove libere 1 , diretta su Sky Sport F1, 15:00-16:30 Prove libere 2 , diretta su Sky Sport F1, Sabato 26 maggio 2018 12:00-13:00 Prove libere 3 15:00-16:00 Qualifiche , diretta su Sky Sport ...

F1 - GP Monaco Montecarlo 2018 : prove libere. Programma - orari e tv : Giovedì 24 maggio andrà in scena la prima giornata delle prove libere del GP di Monaco 2018, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2018. Dopo la gara di Barcellona dominata dalla Mercedes, il Circus si presenta sul tracciato cittadino del Principato dove la Ferrari è attesa ad un pronto riscatto dopo i problemi accusati in Spagna. La Rossa, nonostante la superiorità mostrata nella prima parte di stagione, è costretta ad inseguire la ...

F1 - GP Monaco 2018 : le gomme Pirelli che verranno utilizzate a Montecarlo. Le scelte dei team e le possibili strategie per la gara : Il Circus della Formula Uno fa rotta verso Montecarlo, sede del sesto appuntamento del Mondiale 2018. Le polemiche relative all’uso delle Pirelli “modificate” hanno accompagnato lungamente i giorni successivi al GP di Spagna e la Ferrari vorrà riscattarsi dopo la brutta prestazione sul tracciato catalano, che l’ha vista fuori dal podio e lontana dalle Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Ci si presenta nel ...