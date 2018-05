Di Maio dalla tensione alla gioia per l' incarico a Conte | Una liberazione

DALLA CINA/ Lao Xi : il vero discorso che dovrebbero Di Maio e Salvini : Il governo 5 Stelle-Lega si farà. Il problema impellente è che l'Italia è sommersa da debiti che dovrà ripagare. E i nuovi arrivati non ce la faranno. DALLA CINA, LAO XI(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 06:03:00 GMT)DALLA CINA/ Lao Xi: il piano del Quirinale per fare come in MalesiaDALLA CINA/ Lao Xi: serve una rivoluzione, ma al vertice di M5s

Governo - Di Maio : “Sul contratto un plebiscito degli iscritti. Ora avanti coi diritti sociali distrutti dalla sinistra” : Il 94% degli iscritti del Movimento 5 stelle ha detto sì al contratto di Governo con la Lega. Dopo i risultati il capo politico, Luigi Di Maio, ha commentato così: “È stato un plebiscito. Ora puntiamo a ristabilire i diritti sociali che la sinistra ha distrutto in questi anni”. L'articolo Governo, Di Maio: “Sul contratto un plebiscito degli iscritti. Ora avanti coi diritti sociali distrutti dalla sinistra” proviene da Il ...

Di Maio perde già un "ministro" : Tridico si sfila dalla squadra : Luigi Di Maio ha già perso un "ministro". "Nella nuova alleanza tra i Cinque Stelle e la Lega, finalizzata alla formazione del nuovo governo, non mi trovo per motivi ideologici, ho un'altra sensibilità e avrei preferito un'altra direzione". Con queste parole Pasquale Tridico, docente di politica economica all'università Roma Tre e indicato come ministro del Welfare in pectore dei pentastellati, si sfila all'indomani del via libera al contratto ...

Governo : la trattativa Di Maio-Salvini pende dalla parte della Lega : 08:20 - Nelle trattative tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini per la formazione del Governo, il Movimento ha provato a togliere il limite dei due anni al reddito di cittadinanza, ma alla fine ha prevalso la linea leghista, con i grillini che hanno perso, così come hanno perso sul fronte della Tav, per la quale non è più prevista la chiusura, come invece sembrava in un primo momento. Inoltre, come denunciato da Mara Carfagna di Forza Italia, per ...

Salvini e Di Maio : «Se serve noi fuori dalla squadra di governo» : Proccupata la Commissione Ue, anche alla luce della bozza di un documento di lavoro (redatto la mattina del 14 maggio e dato per superato, in serata, dai due leader) che vede vari capitoli politicamente caldi...

Governo - Di Maio : 'Se serve io e Salvini fuori dalla squadra' : "Io mi auguro che si possa far parte del Governo per mettersi alla prova in prima persona, ma se serve per farlo partire io e Salvini siamo pronti a stare fuori". A dirlo è il capo politico del ...

"Imparamose l'Europa che Mattarella la chiede sempre" : il vertice Salvini-Di Maio visto dalla rete : Enrico Mentana e le sue maratone insegnano: per quanto strano possa sembrare, niente è più social del chiacchiericcio politico. E se poi le chiacchiere in questione riguardano due mesi di consultazioni, retroscena e "contratti di governo" e totopremier, allora ciò che è social diventa addirittura virale. A partire, naturalmente, dal nome del futuro presidente del consiglio. Se Di Maio e Salvini annunciano di aver ...

Di Maio premier 'marcato stretto' dalla Lega. L'ipotesi su Palazzo Chigi : suicidio Salvini : Il nodo del premier. È lo scoglio più grande tra Matteo Salvini , Luigi Di Maio e il governo Lega-M5s . Possibile che qualcosa si smuoverà tra sabato e domenica, durante i vertici tra i due leader e i ...

DALLA CINA/ Lao Xi : il fantasma delle urne smaschera il bluff di Di Maio : Questa settimana il capo dello Stato metterà alla prova la sua abilità di alchimista. Ma non tutte le sostanze sono affidabili. E M5s sta perdendo voti. DALLA CINA, LAO XI(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 06:01:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ La carta segreta di Mattarella è una nuova Fornero, di M. MaldoSONDAGGI/ Il 31% vuole il voto subito, il 50% dice no al governo tecnico, int. a N. Piepoli

Dalla Lega "apprezzamento" per Di Maio : "Apprezzamento" per le parole espresse da Luigi Di Maio oggi nel corso della trasmissione di Lucia Annunziata "In mezz'ora" e totale "indisponibilità" a un governo tecnico . E' questa la posizione ...

Luigi Di Maio - le liste di proscrizione : chi vuole far fuori dalla Rai : Non solo Mediaset, l'altro grande fantasma da esorcizzare per i 5 Stelle risiede a viale Mazzini. Mamma Rai è vissuta come matrigna, opportunista, infingarda, una sorta di tempio di tutti i vizi della ...

DALLA CINA/ Lao Xi : i veti (Nato e Usa) che fermano il patto Salvini-Di Maio : Salvini non può andare al governo con Di Maio, perché i Poteri transatlantici non vogliono i due da soli a Palazzo Chigi. Serve un’altra soluzione. DALLA CINA, LAO XI(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 06:00:00 GMT)SCENARIO/ Stato-mafia, patto giudici-M5s per far fuori il centrodestra, di M. MaldoGEO-FINANZA/ Sapelli: la Germania ci sta uccidendo, Trump e Putin possono salvarci, di G. Sapelli