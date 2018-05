ANCELOTTI AL NAPOLI Accordo fino al 2020 | ecco le cifre | ipotesi Andrea Pirlo come vice!

Napoli - lo staff di ANCELOTTI da De Laurentiis : La trattiva tra Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, e Carlo Ancelotti entra nelle fasi conclusive . Lo staff dell'ex allenatore del Bayern Monaco , composto dal figlio Davide Ancelotti, il ...

ANCELOTTI al Napoli : in corso un nuovo incontro con De Laurentiis. News e aggiornamenti : ... da secondo padre nei confronti dei suoi giocatori, come ha sottolineato nei giorni scorsi Andrea Pirlo nel corso de "I Signori del calcio" su Sky Sport. Ancelotti è stato anche l'allenatore ad aver ...

Napoli - ecco ANCELOTTI : ultimo incontro con De Laurentiis : ROMA - Massima discrezione e un'uscita secondaria per provare a non dare nell'occhio. Carlo Ancelotti , dopo la cena di ieri sera con Aurelio De Laurentiis, ha lasciato la camera 207 di Palazzo ...

Come stanno le cose al momento tra ANCELOTTI e il Napoli : ? Carlo Ancelotti è pronto a tornare in Italia. L’ex allenatore di Juventus, Parma e Milan, ma anche di Real Madrid, Chelsea, Psg e Bayern Monaco, si è incontrato con Aurelio De Laurentiis per cercare di trovare un accordo e per raccogliere così l’eredità di Sarri a Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni della Gazzetta, la stretta di mano sarebbe già avvenuta dopo un lungo vertice a cui hanno ...

Carlo ANCELOTTI prossimo allenatore del Napoli : maxi-contratto e due super-acquisti - 'paga' Maurizio Sarri : Secondo la Gazzetta dello Sport per l'ex tecnico del Bayern Monaco , che ha vinto tutto, comprese due Champions , con Milan , Real Madrid , Chelsea , Psg e in Germania, sarebbe già pronto il ...

Napoli - ANCELOTTI a un passo da panchina azzurra : pronto un biennale da 6 - 5 milioni : È quasi fatta per Carlo Ancelotti. Dopo il vertice di martedì a Roma con Aurelio De Laurentiis, durato oltre tre ore, l’ex allenatore del Bayern è vicinissimo a firmare per il Napoli. Un’accelerazione improvvisa nella trattativa, che sembra portare verso un biennale, con opzione da 6,5 milioni l’anno per Ancelotti, che da giorni era dato in pole per sostituire il partente Maurizio Sarri. Una proposta che sembrerebbe soddisfare le ...

«Non dovrai diventare tifoso del Napoli» ANCELOTTI parla del futuro. Con il nipotino : Di solito ai nipotini si racconta la verità. Specie se si tratta di bimbi che interrogano il nonno famoso sui suoi imminenti trasferimenti professionali. «Non dovrai diventare tifoso del Napoli» ha ...

Panchina Napoli - ANCELOTTI ha firmato : il colpaccio è servito - le richieste sul mercato e gli intoccabili [NOMI e DETTAGLI] : Panchina Napoli – Colpo di scena sul mercato del Napoli, già deciso l’addio del tecnico Maurizio Sarri (Zenit e Chelsea si contendono l’allenatore), sembrava quello di Simone Inzaghi il nome in pole per iniziare un nuovo progetto. Poi il colpo di scena, nella serata di ieri il vertice con Carlo Ancelotti che ha avuto esito positivo, accordo di massima raggiunto per un biennale con opzione per il terzo da 6,5 milioni di euro a ...

Il Napoli è di ANCELOTTI : si attende l'annuncio di ADL : L'affare è fatto ma per l'annuncio ufficiale dovrà probabilmente passare qualche giorno. Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Napoli, dopo il meeting di circa tre ore di ieri che ha fatto sedere ...

