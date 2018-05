Serie B Playoff | caso rinvio | ecco il commento del presidente Balata

Playoff NBA - LeBron devastante : Cleveland pareggia i conti con Boston - 2-2 e Serie apertissima : Playoff NBA – Cleveland e Boston si sono date battaglia in gara-4, LeBron e soci hanno pareggiato i conti sul 2-2 Una serie comincia davvero quando una delle due pretendenti vince una gara in trasferta, si dice… A quanto pare però, Cleveland e Boston non sembrano intenzionate a far saltare il fattore campo, dato che la ‘contesa’ di Finale di Conference ad Est si trova al momento sul 2-2. Entrambe le squadre hanno vinto ...

Playoff NBA 2018 - Cleveland-Boston 111-102 : James fa 44 e spazza via Boston - è 2-2 nella Serie : Cleveland Cavaliers-Boston Celtics 111-102 Basta il primo quarto ai Cavaliers, proprio come in gara-3, per indirizzare e mettere le cose in chiaro in un match che ha avuto sin dalla palla a due un ...

Risultati playoff basket A2/ Bologna e Casale chiudono le Serie : si affronteranno in semifinale! (gara-4) : Risultati playoff basket A2: vittorie esterne per Casale Monferrato e Fortitudo Bologna, che chiudono le loro serie sul 3-1 e si qualificano alla semifinale dove si incroceranno(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 22:19:00 GMT)

Playoff Serie B - sull’ultima promozione l’ombra del tribunale : Bari-Cittadella al San Nicola - ma padovani pronti al ricorso : L’ultima promozione in Serie A si gioca (pure) in tribunale: quest’anno il verdetto del campo rischia di essere sub iudice. Sabato 26 maggio iniziano i Playoff di Serie B: il primo turno preliminare è Bari-Cittadella, allo stadio San Nicola in Puglia, ma i campi avrebbero potuto benissimo essere invertiti. E non è neppure del tutto escluso che lo siano, di qui al giorno della partita. I biancorossi, infatti, rischiano una penalizzazione per ...

Serie B - il Cittadella chiede il rinvio dei playoff : il duro comunicato del Bari : Il deferimento del Bari ha portato il caos in Serie B, in particolar modo il Cittadella ha chiesto il rinvio dei playoff, le ultime dichiarazioni non sono andate giù al Bari che ha risposto con un duro comunicato: “F.C. Bari 1908 S.p.a. manifesta stupore e disappunto in ordine alle improvvide dichiarazioni rilasciate da un dirigente e purtroppo anche dal tecnico di A.S. Cittadella S.r.l. Lascia stupefatti la sicumera con cui, nella più ...

Risultati Serie D - emozioni per playoff e playout - la Vibonese scatenata : Risultati Serie D, emozioni per playoff e playout – Si sono giocate le gare dei playoff e dei playout ma anche quelle per la poule scudetto, in particolar modo non si ferma la corsa della Vibonese che dopo la promozione in Serie C continua a vincere, asfaltato il Potenza con un netto 4-0. Risultati PUOLE SCUDETTO Vibonese-Potenza 4-0 Virtus Verona-Gozzano 0-2 Vis Pesaro-Rimini 1-2 Risultati PLAY OFF Cavese-Taranto 3-1 Como Chieri 3-2 ...

Serie B - Playoff 2018 : tabellone e calendario completo. Date - programma - orari e tv delle partite : La stagione regolare del campionato di calcio maschile di Serie B si è conclusa ed ha sorriso all’Empoli ed al Parma in Serie A mentre è costata la retrocessione a Novara, Pro Vercelli e Ternana. Un’ultima giornata di grandi emozioni in cui i tifosi del Frosinone hanno molto di che rammaricarsi, visto il pareggio (2-2) contro il Foggia costato caro agli uomini di Longo. Gialloazzurri che si ritroveranno nel play-off insieme al ...

Playoff NBA - a Cleveland è un massacro : Boston bastonata e Serie riaperta dai “nuovi” Cavs : Playoff NBA, Boston non è scesa in campo in gara-3, totalmente in mano a Cleveland: una versione dei Cavs che tende a coinvolgere tutti gli uomini Playoff NBA, quei pochi che pensavano fosse una serie ormai indirizzata, dovranno decisamente ricredersi. Il King e la sua truppa non si battono, nè si abbattono così facilmente. La reazione dei Cavs è dunque arrivata puntuale, alla prima gara casalinga della serie. Una sonora batosta inflitta nella ...

Playoff Serie B 2018 : tabellone - date - accoppiamenti e dove vederli Video : La prossima settimana inizieranno ufficialmente i play off di Serie B 2018 con le prime partite del turno preliminare. Sara' poi tempo delle due semifinali e della finale. A re, il tabellone, con gli accoppiamenti previsti per i primi due turni, le date e le informazioni su dove vedere in tv la post season del campionato cadetto. Parteciperanno ai play off Frosinone, Palermo, Venezia, Bari, Cittadella e Perugia, vale a dire le squadre che si ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : Trento supera Avellino anche in gara-4 e vola in semifinale : La Dolomiti Energia Trentino ha completato il lotto delle semifinaliste dei Playoff di Serie A. Avellino ha dovuto arrendersi anche in gara-4, subendo così una cocente eliminazione. La vittoria di stasera è stata netta, merito di un grande Shavon Shields (17 punti, 11 rimbalzi e 4 assist), ben sorretto da un ottimo Diego Flaccadori (17 punti con 5/8 da 3). La grande gara dei padroni di casa è iniziata sin dalla palla a due, quando i trentini ...

