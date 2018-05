John Legend e Chrissy Teigen | ecco a chi si sono ispirati per il nome del secondo figlio

John Legend di nuovo papà : è nato Miles Theodore Stephens : Un tenerissimo neonato che si tiene la guancia con la sua minuscola manina: si tratta di Miles Theodore Stephens, il secondo figlio di John Legend, che il neopapà presenta sui social con molto orgoglio. Il bimbo è nato dall’amore del cantante e la moglie Christine Teigen, modella sposata nel settembre del 2013 in una cerimonia privata sul Lago di Como. Our new love, Miles Theodore Stephens A post shared by John Legend (@JohnLegend) ...

John Legend canta l’amore nel nuovo singolo “A Good Night” : Si intitotola “A Good Night” (Columbia Records), il nuovo singolo di John Legend con produzione di BloodPop®. Una celebrazione dell’amore e delle relazioni: il brano e il relativo video raccontano una notte magica in cui si incontra qualcuno con cui si entra immediatamente in connessione e con cui ci si immagina di poter condividere il futuro. Diretto da Mishka Kornai, il videoclip ufficiale include divertenti cameo di Jay Ellis (dalla serie ...

John Legend realizza un intero video musicale con Google Pixel 2 : Dalla colaborazione tra Google e John Legend arriva "A Good Night", un nuovo video musicale realizzato interamente con Google Pixel 2. Guardiamolo insieme L'articolo John Legend realizza un intero video musicale con Google Pixel 2 proviene da TuttoAndroid.

