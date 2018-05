Varese | 28enne morto fuori da discoteca | sarebbe stato travolto da un amico in fuga

Varese - interviene per sedare una lite fuori da una discoteca : morto 28enne : Varese, interviene per sedare una lite fuori da una discoteca: morto 28enne Varese, interviene per sedare una lite fuori da una discoteca: morto 28enne Continua a leggere L'articolo Varese, interviene per sedare una lite fuori da una discoteca: morto 28enne proviene da NewsGo.

Varese - 28enne muore cercando di sedare una rissa tra amici in discoteca : Trovato agonizzante all’alba in un parcheggio poco distante da una discoteca di Vergiate, in provincia di Varese, al termine di una lite tra due amici della sua stessa compagnia. Manuel Cantisani, 28enne di Cardano al Campo, aveva cercato di sedare quella rissa, ma nel tentativo sarebbe finito spintonato a terra, sbattendo la testa. A quel punto, forse nel tentativo di lasciare il luogo della lite, uno dei due avrebbe travolto la vittima ...

