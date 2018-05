Playoff NBA – Marcus Morris mette in guardia i Cavs | “non saremo quelli di gara 3 Ho

Playoff NBA – LeBron James elogia i Cavs : “i miei compagni hanno risposto alla chiamata” : Dopo la strepitosa vittoria in gara-3 contro i Celtics, LeBron James ha esaltato il lavoro fatto dai compagni, necessario per la vittoria finale Dopo le due sconfitte nelle prime gare della serie, giocate al TD Garden di Boston, in casa Cavs si é capito che qualcosa non andava. LeBron James ha sottolineato più volte come i Cavs dovessero giocare più come una squadra e che per vincere sarebbe servito l’apporto di tutti. E così é stato. In ...

Playoff NBA - gara-3 ad Ovest è un massacro : Golden State asfalta Houston! : Golden State incredibile in gara-3, Houston dominata e serie che adesso pende leggermente verso gli Warriors in vantaggio per 2-1 In pochi probabilmente si sarebbero aspettati 41 punti di scarto in una finale di Conference. Ieri sera però, l’assurdo è andato in scena in gara-3 ad Ovest. Golden State ha massacrato Houston con una gara a dir poco perfetta, chiudendo con un altisonante 126-85. In casa degli Warriors si sa, i ritmi cambiano, ...

Playoff NBA 2018 - Golden State-Houston 126-85 : esplode Steph Curry - Rockets travolti - è 2-1 Warriors : Golden State Warriors-Houston Rockets 126-85 Il benvenuto della Oracle Arena agli Houston Rockets travolge la squadra di Mike D'Antoni e regala a Golden State la più larga vittoria nei Playoff della ...

Playoff NBA - a Cleveland è un massacro : Boston bastonata e serie riaperta dai “nuovi” Cavs : Playoff NBA, Boston non è scesa in campo in gara-3, totalmente in mano a Cleveland: una versione dei Cavs che tende a coinvolgere tutti gli uomini Playoff NBA, quei pochi che pensavano fosse una serie ormai indirizzata, dovranno decisamente ricredersi. Il King e la sua truppa non si battono, nè si abbattono così facilmente. La reazione dei Cavs è dunque arrivata puntuale, alla prima gara casalinga della serie. Una sonora batosta inflitta nella ...

Nba Playoff - Cleveland-Boston 116-86 - Celtics 2-1 nella serie : L'unica costante delle finali a Est è che LeBron James è il miglior giocatore della serie. Tutto il resto, tutte quelle certezze maturate dopo il dominio di Boston nelle prime due partite, sono state ...

Playoff NBA : c'è Chewbecca a bordo campo - ma Kendrick Perkins non sa chi sia : ... ovverosia sette anni prima della nascita di Perkins, oltre che essere uno dei personaggi di fantasia più iconici della saga cinematografica più famosa al mondo. Certe cose, però, a Perkins non ...

NBA - Playoff 2018 : Cleveland si risovvela in gara-3 e travolge Boston : La serie si sposta a Cleveland e i Cavaliers rispondono: in gara-3 della finale della Eastern Conference LeBron James e compagni non hanno problemi ad imporsi su dei Boston Celtics irriconoscibili, chiudendo con il punteggio di 116-86 che vale 30 punti di scarto e il punto del 2-1. Difficile, quasi, parlare di una partita che si risolve sostanzialmente nel primo quarto che, per la troppa differenza tra le due squadre sul terreno di gioco, si ...

Playoff NBA - Cleveland-Boston Gara-3 116-86 : solo i Cavs in campo - serie sul 2-1 : In gara-4 ci sarà bisogno che qualcuno si faccia avanti: l'appuntamento è fissato per la notte tra lunedì e martedì alle 2:30 del mattino sempre in diretta con commento in italiano live su Sky Sport.

NBA Playoff 2018 : Celtics mostruosi contro i Cavs - Rockets e Warriors in parità! : Celtics–Cavs 2-0 e Rockets–Warriors 1-1. Alzi la mano chi si aspettava questi risultati in questo inizio delle Finali di Conference degli NBA Playoff 2018. NBA Playoff che quest’anno hanno un denominatore comune, ovvero la capacità di saper continuare a sorprendere. Questo è successo non solo da una partita all’altra, ma anche nello stesso match. Infatti in entrambe le Finali di Conference è stato così. Partiamo ...

Nba Playoff - Durant e Curry gioie e dolori dei Warriors : 'Sto benissimo' dice convinto Steph Curry dopo gara-2 contro Houston. 'Quanto pesa il suo infortunio? Direi il 13,7%' scherza Steve Kerr. I Warriors difendono il loro mvp, ma i numeri dicono altro: ...

Playoff NBA – J.R. Smith fa mea culpa e traccia la strada per il futuro : “dobbiamo aiutare LeBron - non può fare tutto da solo” : J.R. Smith ha sottolineato il suo scarso apporto e quello del resto dei compagni a LeBron James, auspicando un miglioramento sotto questo punto di vista in vista di gara-3 contro i Celtics Dopo la schiacciante vittoria nella serie contro i Raptors, i Cleveland Cavaliers erano additati da tutti come i favoriti per la vittoria delle Eastern Conference Finals contro i Celtics privi di Hayward e Irving. E invece le prime due partite della serie ...

News Sportive 17/05/2018 – L’addio di Buffon - il Giro d’Italia e i Playoff NBA : le notizie di oggi [GALLERY] : L’addio di Buffon alla Juvenuts, i risultati del Giro d’Italia, dei Playoff NBA, degli Internazionali d’Italia e tanto altro: le notizie di oggi Giornata lunga e piena di impegni? Non hai avuto modo di soddisfare la tua sete di sport e vuoi aggiornarti in modo facile e veloce su tutto ciò che è successo mentre eri a lavoro, a scuola o semplicemente troppo indaffarato? Non preoccuparti! Noi di SportFair abbiamo raccolto per te ...

Playoff NBA – È ancora Celtics vs LeBron - ma Paul Pierce spiega : “credevo che Boston non avesse chance - ma questa volta…” : La storia si ripete, è ancora Celtics vs LeBron James: secondo Paul Pierce i ragazzi di Brad Stevens hanno buone possibilità di fare l’impresa La Finale della Eastern Conference ha regalato una sfida interessante che ha messo di fronte Boston Celtics e Cleveland Cavaliers. Nonostante le assenze pesanti di Hayward e Irving, i Celtics hanno temporaneamente ribaltato il pronostico vincendo le prime due gare della serie, riuscendo a limitare lo ...

Playoff NBA – Kevin Durant fa mea culpa : “ad inizio partita ho commesso due gravi errori” : Al termine di gara-2 dei Playoff NBA, Kevin Durant ha fatto una pesante autocritica, prendendo di mira il suo pessimo inizio di partita Gara-2 della Finale della Western Conference ha dato un verdetto alquanto interessante: gli Houston Rockets sono riusciti a battere i Golden State Warriors (127-105) riportando la serie in parità. Non è bastata un’altra grande prova di Kevin Durant, autore di 38 punti, per portare gli Warriors sul 2-0. A dirla ...