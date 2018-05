Nuovo governo | i poteri di veto del presidente della Repubblica

Governo Lega-M5S - Di Maio e Salvini oggi al Colle : Conte sarà il Nuovo premier? : Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono sempre più vicini a raggiungere l'accordo [VIDEO] per la formazione di un Governo Lega-M5S. I due leader politici saranno ricevuti quest'oggi al Colle dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dopo l'intesa sul contratto di Governo, approvato dagli elettori dei due partiti, Di Maio e Salvini sembrano aver trovato l'accordo anche sui nomi che comporranno il nuovo esecutivo. Sempre più insistenti le ...

Nuovo governo - i tecnici della squadra di Di Maio presentati a Roma e 'rottamati' prima ancora di iniziare : Allo Sviluppo economico e Lavoro, i nomi di Lorenzo Fioramonti, professore ordinario di Economia politica all'Università di Pretoria e di Pasquale Tridico, docente di economia del lavoro e politica ...

M5S-Lega al Quirinale. Il laboratorio politico e l'attesa del Nuovo governo : Tutto pronto per la formazione del nuovo governo. Dopo mesi d’attesa, sembra che la soluzione al conflitto sia arrivata. Il Quirinale sarebbe intenzionato a convocare per oggi pomeriggio le delegazioni del Movimento 5 Stelle e la Lega. Le due formazioni politiche sono finalmente arrivate ad un accordo sul nome del premier, l’unico nodo da sciogliere dopo l’intesa sul programma di governo. A meno che non ci siano delle sorprese, la convocazione ...

Una priorità del Nuovo governo : la due diligence delle PA : La necessità di una due diligence... Mentre si continua a fare eventi sull'open government e sulle smart cities, si trascura il dato vero delle Pubbliche Amministrazioni italiane: che, a parte alcune scontate best practice, esse non sono né smart né open.Va riconosciuto che in questi ultimi anni sono stati fatti passi avanti rilevanti nell'opera di efficientamento della macchina pubblica, ma non abbastanza da invertire la ...

Chi è Andrea Roventini/ Video : Governo - il "keynesiano eretico" possibile Nuovo premier : Chi è Andrea Roventini, il possibile nuovo premier del Governo M5s-Lega: economista "keynesiano eretico" candidato ministro all'Economia da Luigi Di Maio(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 10:37:00 GMT)

Nuovo governo - scontro sull'Economia Salvini punta su Savona : La partita per la quadra di governo è tutt'altro che chiusa. Perché in Quirinale ha parecchie osservazioni da fare sui nomi filtrati in queste ore e vuole che il dossier venga aperto soltanto dopo ...

LAVORO E POLITICA/ Così il Nuovo governo può aiutare i giovani : In Italia ci sono misure per cercare di aiutare l'occupazione giovanile, ma non bastano. Il nuovo Governo dovrà cercare di ridurre il cuneo fiscale.

GOVERNO M5S-LEGA - GIUSEPPE CONTE Nuovo PREMIER?/ Toto Ministri : Salvini agli Interni e Di Maio al Lavoro : GOVERNO Lega-M5s, GIUSEPPE CONTE NUOVO PREMIER? Salvini agli Interni, Di Maio agli Interni. Domani al Quirinale per ufficialità? Ultime notizie.

Governo - da Conte a Roventini. Ecco chi può essere il Nuovo premier : Il secondo è professore associato di economia alla Scuola superiore Sant'Anna di Pisa, un keynesiano eretico, critico con il liberismo e la deregolamentazione sfrenata dei mercati finanziari. I due ...

Governo - ore decisive : nodo premier - tra Salvini e Di Maio Nuovo vertice : Un nuovo incontro sI è tenuto in tarda mattinata tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. L'obiettivo è ben chiaro: decidere il nome del primo ministro, ultimo ostacolo alla nascita del...

Il contratto sovranista del Nuovo governo : Il governo che si sta formando tra Cinque Stelle e Lega rappresenta le preferenze, seppure differenziate, del 51% degli elettori che hanno partecipato alle elezioni del 4 marzo scorso....

Di Maio-Salvini - Nuovo governo e falsi neologismi : Luigi Di Maio e Matteo Salvini, politici di nuova generazione, leader sempre più social e, senza dubbio, grandi comunicatori. Ma spesso e volentieri alcune frasi pronunciate dai capi di M5S e Lega ed anche da altri protagonisti dell'attuale scena Politica italiana non sono affatto originali. Ad iniziare dal contratto [VIDEO] di 'governo per il cambiamento'. Un termine gia' sentito e nemmeno troppi anni addietro: il primo ad utilizzarlo fu Pier ...

Nuovo contratto di governo : i principali punti Video : È di 58 pagine il contratto di governo [Video] approvato ieri fra Movimento 5 Stelle e Lega. Il contratto non è ancora definitivo in quanto manca il voto degli elettori della Lega che si esprimeranno tra sabato e domenica. Hanno gia dato il via libera, invece, gli iscritti del M5S che al 94% hanno votato per il si al programma 42.274 sì contro 2.522 no. Europa Si conferma il carattere antieuropeista e antisistema dei due partiti. Nel documento ...