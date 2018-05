Il regalo di Harry e Meghan agli invitati del popolo è quello che tutti

Ringraziamenti via Twitter. Luna di miele rimandata. E il regalo di Harry è l'anello della mamma : "Grazie a tutti coloro che sono venuti a Windsor e a chi ha seguito" il matrimonio "da tutto il Regno Unito, dal Commonwealth e dal mondo. Congratulazioni ancora una volta ai neo sposi". Con un messaggio su Twitter la famiglia reale ha ringraziato coloro che hanno partecipato alle nozze del principe Harry e Meghan Markle.Migliaia di persone hanno sfilato per le strade di Windsor per vedere la coppia nel loro grande giorno, e molti altri hanno ...

Harry e Meghan Markle / Dopo il matrimonio arriva il viaggio di nozze : il regalo d'amore della sposa : Il principe Harry e Meghan Markle sono marito e moglie. Dopo il matrimonio i due sono pronti a partire per un viaggio di nozze che è un dono d'amore(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 07:43:00 GMT)

REGINA ELISABETTA II / Il regalo speciale al nipote Harry e alla sposa Maghan Markle (Royal Wedding) : La REGINA ELISABETTA II al matrimonio reale di Harry con Meghan Markle: una splendida proprietà in regalo al nipote e la tradizione del titolo nobiliare.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 14:15:00 GMT)

Royal Wedding : Meghan Markle e il principe Harry potrebbero ricevere questo regalo dalla Regina : Una tradizione per Queen Elizabeth The post Royal Wedding: Meghan Markle e il principe Harry potrebbero ricevere questo regalo dalla Regina appeared first on News Mtv Italia.

Principe Harry e Meghan Markle : ecco cosa hanno chiesto come regalo di nozze : Le partecipazioni sono state spedite e manca ormai poco più di un mese al matrimonio tra il Principe Harry e Meghan Markle. [arc id=”ab692033-e2ca-493c-8f72-389fedeaf00a”] Ovviamente gli invitati al Royal Wedding non si presenteranno a mani vuote e i due futuri sposi hanno rivelato cosa vorrebbero come regalo di nozze. Un set di argenteria? Una cornice dove mettere la prima foto da sposi? Niente di tutto questo! Il Principe ...