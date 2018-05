Aurora Ramazzotti | l’estate inizia con un bacio

vanityfair

: Non è possibile che in neanche 10 minuti di programma riusciate a vomitare gli insulti peggiori su Aurora Ramazzott… - MarioManca : Non è possibile che in neanche 10 minuti di programma riusciate a vomitare gli insulti peggiori su Aurora Ramazzott… - fabisienne : @GheisTube Ha solo quei due figli che ti ho detto. Forse ti stai sbagliando con Michelle Hunziker, è lei che dopo A… - thefappeningso : Aurora Ramazzotti Sexy (35 Photos) -

(Di lunedì 21 maggio 2018) «Sono cotta di lui ogni giorno». Quella dimentre bacia il fidanzato Goffredo Cerza è una dichiarazione d’intenti. L’estate 2018 se la immagina tutta così, in bikini e innamorata. Come in questo scatto che anticipa la bella stagione sulla sabbia di Forte dei Marmi. I due stanno insieme da un anno e mezzo. Lui, studente di Ingegneria appassionato di fitness vive tra Londra e Milano, per lei è la prima storia importante. LEGGI ANCHE: «Il primo amore, papà Eros» La 21enne ha appena debuttato in tv al fianco di mamma Michelle Hunziker in Vuoi Scommettere?. E la prima puntata del programma (in onda ogni giovedì sera su Canale 5) le ha promosse entrambe. «Con la tv posso conciliare molte cose, per vivere di musica devi avere un fuoco che arde dentro», ha raccontato di recente, spiegando di non avere in mente (almeno per ora) di seguire i passi ...