Argentina | Sampaoli ha scelto | Icardi a casa | Dybala e Higuain ai Mondiali

Mondiali Russia 2018 – I 23 di Sampaoli : ecco i convocati dell’Argentina : Out Icardi, dentro Higuain e Dybala: i convocati dell’Argentina per i Mondiali di Russia 2018 I Mondiali di Russia 2018 si avvicinano sempre più. E’ tempo di convocazioni per tutte le squadre che prenderanno il via alla rassegna mondiale. Oggi Jorge Sampaoli ha scelto i suoi 23 che indosseranno la maglia dell’Argentina tra cui tre importanti esclusi: l’interista Icardi, il romanista Perotti e il viola Pezzella. ...

Argentina - Sampaoli convoca Dybala e Higuain : niente Mondiale per Icardi : Video - È l'anno di Dybala: tra Juventus e Argentina la Joya vuole tutto 01:00 Sullo stesso argomento Coppa del Mondo Risultati Argentina Squadra 0

Argentina - Sampaoli fa visita a Fazio e Perotti : saranno tra i pre-convocati per il Mondiale : Come riporta Tyc Sport, in occasione della sfida con il Liverpool , il ct Jorge Sampaoli ha fatto visita ai due giallorossi. A meno di imprevisti, saranno entrambi tra i 35 pre-convocati dell'...

Argentina - SAMPAOLI INCONTRA DYBALA/ Il Ct dell'Albiceleste corre ai ripari dopo il tracollo in Spagna : ARGENTINA, SAMPAOLI INCONTRA DYBALA, colloquio di tre ore: La Joya ci sarà al Mondiale 2018. Vis a vis proficuo fra il ct della nazionale albiceleste e l’attaccante bianconero(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 21:18:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 - Argentina : Sampaoli a Milano. Icardi sarà nei pre convocati - ma il Mondiale è in forse : L'ultima partita l'ha conclusa in lacrime Mauro Icardi, sconfitto dalla Juventus nel finale e sostituito nel momento decisivo da Luciano Spalletti con l'Inter in vantaggio per 2-1 in 10 uomini contro ...

Argentina - Sampaoli incontra Dybala/ Colloquio di tre ore : la Joya alla ricerca del primo gol in albiceleste : Argentina, Sampaoli incontra Dybala, Colloquio di tre ore: La Joya ci sarà al Mondiale 2018. Vis a vis proficuo fra il ct della nazionale albiceleste e l’attaccante bianconero(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 18:51:00 GMT)

Argentina - incontro Sampaoli-Higuain-Dybala : gli ultimi aggiornamenti : La stagione è ormai nella fase finale, la Juventus impegna in campionato e Coppa Italia con l’obiettivo di raggiungere il massimo obiettivo, si candidano ad essere protagonisti gli attaccanti Higuain e Dybala che pensano anche al possibile Mondiale in Russia. Il ct dell’Argentina nella giornata di ieri ha incontrato i due calciatori della Juventus, confermata ad entrambi la convocazione per la prossima competizione di giugno, in ...

Argentina - Icardi verso l'esclusione dal Mondiale : i 34 pre convocati di Sampaoli : Il Mondiale di Russia è sempre più vicino, gli allenatori continuano nelle loro riflessioni per decidere i 23 calciatori da convocare. Una situazione che vale anche per l'Argentina di Jorge Sampaoli, ...

'Argentina - i preconvocati di Sampaoli. C'è Dybala e non Icardi' : 1 di 4 Successiva TORINO - Sì a Dybala, no a Icardi. Jorge Sampaoli avrebbe già deciso, stando a quanto riportato da TyC Sports, 34 dei 35 preconvocati per il Mondiale in Russia. La lista dell'...

Maradona perdona Sampaoli : 'Vamos Argentina - siempre!!!' : Diego Armando Maradona depone, almeno per ora, le armi contro il selezionatore della Nazionale Argentina Jorge Sampaoli e lancia messaggi di incitamento dopo la clamorosa sconfitta 6-1 contro la ...

Argentina - Sampaoli fa autocritica : 'La Spagna ci ha preso a schiaffi' : 'Questo risultato fa molto male. La spiegazione del 6-1 subito non è tanto calcistica quanto psicologica. La responsabilità della sconfitta è mia, sta a me analizzare nei dettagli quanto accaduto. ...

Spagna-Argentina 6-1 - una tripletta di Isco umilia Sampaoli : ROMA - La Spagna umilia con 6 schiaffi l' Argentina e manda un messaggio stentoreo alle altre favorite per il Mondiale: la squadra di Lopetegui si presenterà ai nastri di partenza del Mondiale con il ...

DIRETTA/ Spagna-Argentina (risultato finale 6-1) streaming video e tv : sconfitta bruciante per Sampaoli! : DIRETTA Spagna Argentina, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Al Wanda Metropolitano di Madrid sfida di lusso tra le Furie Rosse e la Seleccion(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 23:13:00 GMT)

Argentina - Sampaoli “Messi sta bene - domani gioca” : Abile, arruolato e con tutta probabilità in campo dal 1′: il ct dell’Argentina Jorge Sampaoli alla vigilia del big match amichevole di domani sera con la Spagna al ‘Wanda Metropolitano’ di Madrid ufficializza il recupero di Leo Messi, che domani si troverà di fronte i suoi compagni del Barcellona, Iniesta, Piquè e Jordi Alba. “Ieri e oggi si è allenato e sta bene, non penso che avrà alcun problema a giocare”, ...