Un ultimo scatto | obiettivo | qualificazione in Europa League

(Di domenica 20 maggio 2018) Chiusura di stagione oggi alle 18 e quasi tempo di bilanci. Gli obiettivi iniziali non sono stati raggiunti dal Milan per colpa di una partenza disastrosa e una rivoluzione che ha portato tanta confusione e scarsi risultati, rivoluzione che ha trovato in Gattuso concretezza e chiarezza e se il Milan oggi gioca per il sesto posto, il merito è soprattutto suo. Anche dal lato viola una piccola rivoluzione in campo è avvenuta e la guida ormai esperta di Pioli ha gettato le basi per un futuro che, vista la giovane età della squadra, può far ben sperare. Nell'arco della stagione la drammatica scomparsa di Astori ha ricompattato l'ambiente consentendo di arrivare all'incontro con la possibilità di centrare laai gironi d'. Sul campo l'per entrambe sono i 3 punti, ma siamo sicuri che le orecchie delle panchine saranno sintonizzate su quanto avverrà a ...