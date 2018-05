Selvaggia Lucarelli si confessa a Verissimo | Ho molti difetti ma non temo

Selvaggia Lucarelli CONTRO BARBARA D'URSO / "Con Milly si lavora senza l'ossessione dello share" (Domenica in) : SELVAGGIA LUCARELLI non ci sta ed è pronta a dare battaglia non solo a Luigi Favoloso, ma anche a BARBARA D'URSO. Oggi la giornalista sarà ospite a Domenica in(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 15:34:00 GMT)

La maglia di Selvaggia Lucarelli al veleno contro il GF : "Con me gli sponsor restano" : Un riferimento chiaro e puntuale quello di Selvaggia Lucarelli al reality show Grande Fratello e agli ultimi avvenimenti accaduti nella casa più spiata d'Italia. Durante la...

Domenica In/ Anticipazioni : Selvaggia Lucarelli - Max Tortora e Gabriele Corsi tra gli ospiti (20 maggio) : Domenica In, Anticipazioni di oggi 20 maggio 2018: Selvaggia Lucarelli, Max Tortora, Guillermo Mariotto e Gabriele Corsi tra gli ospiti di Cristina Parodi, ecco di cosa si parlerà.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 12:41:00 GMT)

Chi di maglietta ferisce - di maglietta perisce : la replica di Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello : Selvaggia Lucarelli risponde alla maglietta sessista realizzata da Luigi Favoloso ed a lei dedicata, ecco il messaggio della giornalista a ‘Ballando con Le Stelle’ Pochi giorni fa si è vista screditare con un messaggio sessista ad opera di Luigi Favoloso al Grande Fratello, così Selvaggia Lucarelli ha deciso di replicare. In prima serata, durante la finale di ‘Ballando con le Stelle‘ la giudice ha indossato una maglia con ...

Ballando con le Stelle - Giovanni Ciacci difende Barbara D’Urso. Selvaggia Lucarelli lo fulmina : Selvaggia Lucarelli e Giovanni Ciacci Botta e risposta avvelenato tra Selvaggia Lucarelli e Giovanni Ciacci alla finale di Ballando con le Stelle 2018. Nel corso della diretta di ieri, la giudice del dance show di Rai1 ha bacchettato e messo in riga il concorrente finalista dopo che quest’ultimo aveva manifestato il proprio disappunto per la maglietta con cui Selvaggia aveva perculato il Grande Fratello e Barbara D’Urso. La firma del ...

Ballando con le Stelle 2018 - Giovanni Ciacci difende Barbara D'Urso da Selvaggia Lucarelli : Il Grande Fratello, Barbara D'Urso e anche Domenica Live hanno trovato spazio anche durante la finale della tredicesima edizione di Ballando con le Stelle, il talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.E Mediaset, ovviamente, ringrazia...prosegui la letturaBallando con le Stelle 2018, Giovanni Ciacci difende Barbara D'Urso da Selvaggia Lucarelli pubblicato su TVBlog.it 20 maggio 2018 02:50.

Ballando con le Stelle - la t-shirt di Selvaggia Lucarelli : "Con me - gli sponsor restano" : Selvaggia Lucarelli, che non presenziò alla finale dell'edizione scorsa di Ballando con le Stelle a causa di una lunga diatriba (eufemismo) con Alba Parietti, ha regolarmente preso parte alla finale della tredicesima edizione del talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.La giornalista de Il Fatto Quotidiano, qualche ora prima della messa in onda di Ballando con le Stelle, è stata intervistata durante la puntata odierna di Sabato ...

Gf 15 - Favoloso in casa? Selvaggia Lucarelli pronta per il Tribunale Video : Luigi Favoloso e quella scritta sessista sulla maglietta: un gesto che è costato all'ex di Nina Moric la squalifica dal reality condotto da Barbara D'Urso e non solo. Selvaggia Lucarelli infatti si dice pronta a risolvere la cosa nelle sedi opportune, come ha ribadito a Sabato Italiano. Intanto, Favoloso potrebbe rientrare in casa nella diretta di martedì del Gf 15. Di to tutti i dettagli. Luigi Favoloso e la verita' sulla scritta sessista: ...

Selvaggia Lucarelli/ Accuse a Ciacci : "Buonista - cerchi l'ospitata a tutti i costi" (Ballando con le stelle) : Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle: "Giovanni Ciacci buonista. Basta cercare ospitate a ogni costo". Incontro ravvicinato per l'assegnazione del trofeo.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 00:05:00 GMT)

A 'Ballando con le stelle' Selvaggia Lucarelli sfotte il Grande Fratello - e Favoloso - : Un'altra maglietta e un'altra scritta che sa di vendetta. A 'Ballando con le stelle' Selvaggia Lucarelli sfotte il Grande Fratello 15 e risponde a Luigi Favoloso, l'ex concorrente del reality ...

Selvaggia Lucarelli - maglietta al veleno sul Gf e Favoloso : «Con me gli sponsor restano» : Una Selvaggia Lucarelli decisamente pungente ha scelto una t-shirt piuttosto ironica, mostrata su Instagram, con un riferimento a Luigi Favoloso e al Grande Fratello. Sulla maglietta, infatti, compare la scritta: «Comunque con me gli sponsor restano».--Non poteva che esserci puntualizzazione più idonea per Selvaggia, dal momento che Favoloso era stato squalificato dal Gf, in piena emorragia di sponsor, per una maglietta sessista indirizzata ...