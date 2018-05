Pronostico Holsten Kiel-Wolfsburg | Bundesliga Play Offs 21-5-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di domenica 20 maggio 2018), Promozionedi, Lunedì 21 Maggio. Ducksch e compagni a caccia del miracolo., lunedì 21 maggio. Il Wolsburg, a novanta minuti dal termine della stagione, ha la salvezza in tasca dopo il 3 a 1 della gara d’andata. L’, formazione di2, cercherà di onorare l’impegno davanti al proprio pubblico ma lo svantaggio di due reti sarà difficile da recuperare. La formazione allenata da Bruno Labbadia ha mostrato nella partita d’andata tutta la sua qualità è può contare in attacco sulla classe dell’attaccante belga Divock Origi. Inè riuscita in trasferta a mantenere la propria porta inviolata il 35%, un dato positivo dovendo affrontare una formazione cadetta che vanta l’attacco più prolifico del torneo con 71 gol in 34 partite ...