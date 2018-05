Moto3 – Un incidente che sa di miracolo | lo spettacolare impatto tra Kornfeil e

sportfair

(Di domenica 20 maggio 2018) Enea Bastianini e Jakubdanno vita ad unche sa di: ecco il video dell’durante la gara disul circuito di Le Mans Una rocambolesca gara disul circuito di Le Mans ha visto trionfare per la prima volta in carriera Albert Arenas. Il pilota ha vinto dopo la caduta di Bastianini, Bezzecchi e Martin e dopo la penalizzazione inflitta a Di Giannantonio, che ha spianato la strada allo spagnolo verso il primo gradino del podio. Unperò ha caratterizzato la gara per la sua spettacolarità. Quello avvenuto tra Enea Bastianini e Jakub. Quest’ultimo ha centrato in pieno la moto del primo mandandola in pezzi ed evitando per fortuna il pilota italiano steso sull’asfalto.ha preso il volo dopo lo schianto con la due ruote di Bastianini, ma a poi concluso la gara in sesta posizione. Ecco lo...