Morto a 91 anni il pastore zurighese Ernst Sieber

INCIDENTE STRADALE A ROMA/ Morto motociclista 31enne in Galleria Giovanni XXIII : grave 16enne a Bologna : ROMA, INCIDENTE STRADALE in Galleria Giovanni XIII: 31enne Morto sul colpo dopo impatto con carreggiata. A Bologna, 16enne sbalzato da scooter: è grave ricoverato in ospedale(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 14:28:00 GMT)

Usa - ex modella di Playboy suicida : si getta dal 25esimo piano col figlio di 7 anni. Anche lui è Morto : Si è gettata col figlio di sette anni dal 25esimo piano del Gotham Hotel, in pieno centro a Manhattan. Dietro al suicidio-omicidio di Stephanie Adams, ex modella che a novembre 1992 era Anche finita sulla copertina di Playboy, c’è lo scontro con l’ex marito per la custodia del bambino, che la Adams, 47 anni, voleva portare in Spagna per le vacanze estive, come riporta il New York Post. La Adams si è lanciata dal piano più alto ...

Roma - incidente all'uscita della galleria : Morto un ragazzo di 31 anni : incidente mortale questa mattina all'alba a Roma, all'uscita della galleria Giovanni XXIII, in direzione dello Stadio Olimpico. Un ragazzo di 31 anni, originario di Rieti, è morto sul colpo. La sua salma è stata trasportata...

E' Morto Giovanni Pace : Dopo la Laurea in Economia e Commercio si è dedicato alla libera professione di dottore commercialista. Dal 1960 al 1975 è stato consigliere comunale a Chieti.

Morto Emilio 'Nanni' Raggi - personaggio del mondo dello sci : CREMONA - Un vero personaggio nel mondo dello sci. Questo era Emilio Raggi , conosciuto da tutti come ' Nanni' , Morto nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 maggio a 74 anni. Direttore commerciale della Rossignol e Dynastar, Raggi ...

Torino. Centauro di 26 anni Morto in un incidente a Volpiano : Un motociclista in sella ad una Ducati è morto venerdì pomeriggio in un sinistro stradale in corso Europa, a Volpiano. La

Roma - Morto Gaetano Anzalone presidente club negli anni ’70 : La Roma piange la scomparsa di Gaetano Anzalone, indimenticato presidente giallorosso dal 1971 al 1979. A darne notizia il club giallorosso con una nota. Imprenditore edile e membro del consiglio comunale della Dc nella Capitale, Anzalone è stato presidente del club dal 1971 al 1979 quando cedette la società a Dino Viola. Fu durante la sua gestione che arrivarono alla Roma due protagonisti del secondo scudetto, il tecnico Nils Liedholm e ...

Nichelino. Ascensorista di 48 anni Morto in un palazzo a Torino : Tragedia sul lavoro nel capoluogo piemontese. Un tecnico Ascensorista di Nichelino è morto cadendo nel vuoto nella tromba dell’ascensore che

Angelo Fuggiano - chi è l'operaio Morto all'Ilva. Aveva 28 anni - due bimbi - e respirava i fumi della fabbrica : di Ilaria Del Prete Angelo Fuggiano Aveva 28 anni: è lui l'operaio morto stamattina all' Ilva , colpito da un cavo metallico in piena schiena durante il cambio funi. Lavorava alla Ferplast, una ditta ...

Angelo Fuggiano - chi è l'operaio Morto all'Ilva. Aveva 28 anni - due bimbi - e respirava i fumi della fabbrica : Angelo Fuggiano Aveva 28 anni: è lui l'operaio morto stamattina all'Ilva, colpito da un cavo metallico in piena schiena. Lavorava alla Ferplast, una ditta di appalti...

Davide non ce l'ha fatta : Morto dopo cinque giorni il bimbo di 4 anni soffocato un wurstel : E' morto Davide, il bimbo di quattro ricoverato da venerdì scorso al Policlinico Gemelli di Roma dopo essere rimasto soffocato da un pezzo di wurstel. Il piccolo era stato trasporato d'urgenza nell'...

Baby arrampicatore Morto : 2 anni all’istruttore/ Tito Traversa - il bimbo prodigio 12enne - morì nel 2013 : Baby arrampicatore morto: 2 anni all’istruttore. Tito Traversa, il bimbo prodigio 12enne, morì nel 2013 dopo un'ascensione in Francia, precisamente a Orpierre(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 15:36:00 GMT)

Salvatore Ligresti è Morto a 86 anni. Fondò Fonsai : Presso l'ospedale San Raffaele di Milano si è spento ieri Salvatore Ligresti, all'età di 86 anni. Fondatore del gruppo Fonsai, è stato tra i protagonisti del boom economico italiano e figura di spicco nel mondo della finanza, soprattutto nel capoluogo lombardo, anche se era originario di Paternò, in provincia di Catania. Diventò ricco negli anni '70 investendo nell'edilizia, poi ne sfruttò i proventi per acquisire partecipazioni in società ...

Incidente Roma - auto contro un muro : Morto 19enne/ Velletri - gravissima la fidanzatina di 16 anni : Un ragazzo di 19 anni è morto mentre la fidanzata di 16 anni si trova in condizioni gravissime in ospedale, dopo che la vettura guidata dal giovane si è schiantata ieri notte contro un muro(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 13:03:00 GMT)