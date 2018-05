Calcio serie D | Colombo verso la conferma e novità sul mercato

Calciomercato Serie B : possibile girandola di attaccanti - ecco le novità Video : Il Calciomercato iniziera' ufficialmente a luglio, ma le squadre che hanno gia' raggiunto i loro obiettivi nel campionato attuale sono al lavoro da tempo per programmare la prossima stagione. Tra queste squadre, c'è senza dubbio il Livorno che ha gia' praticamente riscattato l'attaccante Doumbia dal Lecce l'attaccante parigino è stato acquistato per una somma vicina ai 20 mila euro ed è intenzionato a lavorare per rivoluzionare l'attacco. In ...

Juventus-Brescia - Spareggio Serie A Calcio femminile : orario d’inizio e come vederlo in tv. Il programma e gli aggiornamenti in tempo reale : Domenica 20 maggio andrà in scena la partita del “tutto o niente” tra Juventus e Brescia, nel campionato di Serie A di calcio femminile. Sarà lo Spareggio a decidere chi porterà a casa il titolo tricolore. Entrambe le compagini hanno concluso la stagione regolare a quota 60 punti e dunque spetterà a loro scendere in campo per disputare un incontro tanto atteso. Il match si terrà a Novara, alle ore 20.30. Tuttavia, è giusto, per ...

Consigli FantaCalcio serie A/ Le dritte per la 38^ giornata : chi schierare nell’ultimo turno : Consigli Fantacalcio Serie A: le nostre dritte in vista 38^ giornata, l'ultima del campionato italiano. Su chi puntare per questo ultimo banco di prova dei fantallenatori?.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 06:17:00 GMT)

Calcio - Play-off Serie B 2018 : il programma completo. Programma - orari e tv : La stagione regolare del campionato di Calcio maschile di Serie B si è concluso ed ha sorriso all’Empoli ed al Parma in Serie A mentre è costata la retrocessione a Novara, Pro Vercelli e Ternana. Un’ultima giornata di grandi emozioni in cui i tifosi del Frosinone, hanno molto di che rammaricarsi, visto il pareggio (2-2) contro il Foggia costato caro agli uomini di Longo. Gialloazzurri che si ritroveranno nel Play-off insieme al ...

Calcio : il Parma torna in Serie A nella ‘notte dei miracoli’. Il Frosinone fermato dal Foggia allo Stirpe : Serviva un miracolo sportivo al Parma di D’Aversa: vittoria a La Spezia e mancato successo del Frosinone in casa contro il Foggia. E così è stato. Il pareggio all’89’ dei rossoneri, al Benito Stirpe (2-2) rende decisiva la vittoria dei ducati in trasferta, per merito delle reti di Ceravolo e Cicciretti. Una partita incredibile costellata anche da un rigore fallito da Gilardino (La Spezia), il grande ex, al 28′ del primo ...

Calciomercato Serie B : possibile girandola di attaccanti - ecco le novità : Il Calciomercato inizierà ufficialmente a luglio, ma le squadre che hanno già raggiunto i loro obiettivi nel campionato attuale sono al lavoro da tempo per programmare la prossima stagione. Tra queste squadre, c'è senza dubbio il Livorno che ha già praticamente riscattato l'attaccante Doumbia dal Lecce (l'attaccante parigino è stato acquistato per una somma vicina ai 20 mila euro) ed è intenzionato a lavorare per rivoluzionare l'attacco. In ...

Serie A - 38^ giornata : le probabili formazioni di CalcioWeb : Lazio-Inter è la partita della vita [FOTO] : 1/21 ...

Esclusiva CalcioWeb – Panchine Serie A - ecco le squadre destinate a cambiare allenatore nella prossima stagione : possibili ribaltoni a sorpresa : Panchine Serie A – Il campionato di Serie A è ormai arrivato al termine, l’ultima giornata si preannuncia avvincente per gli ultimi obiettivi delle squadre. In particolar modo attesa per conoscere l’ultima squadra qualificata in Champions League, duello tra Lazio ed Inter che si giocheranno l’ultimo posto nello scontro diretto, bagarre pazzesca anche per la zona retrocessione, in particolar modo in grande difficoltà il ...

Cristiano Ronaldo diventa produttore : in arrivo serie Tv sul Calcio femminile : Cristiano Ronaldo serie tv calcio femminile. Cristiano Ronaldo è certamente un personaggio a 360 gradi, amato non solo per le giocate in campo e i numerosi trionfi (a breve potrebbe vincere la sua ennesima Champions League), ma anche per i suoi atteggiamenti fuori dal campo. Il portoghese si appresta infatti a intraprendere una nuova avventura […] L'articolo Cristiano Ronaldo diventa produttore: in arrivo serie Tv sul calcio femminile è ...

FantaCalcio : le probabili formazioni della 38ª giornata di Serie A : Serie A Scopri le probabili formazioni La 38esima giornata farà calare il sipario sulla Serie A. Il verdetto è stato già emesso: Juve campione d'Italia , Napoli secondo e Roma terza, . Ma l'ultima di ...

Serie B - Calciomercato show : ecco tutte le novità : Il calciomercato di Serie B è già praticamente iniziato anche se ufficialmente aprirà i battenti a luglio. È molto interessante notare come soprattutto le squadre neopromosse si siano messe subito al lavoro per cercare di portare alla loro corte dei calciatori d'esperienza per la cadetteria. Tra le squadre più attive c'è il Lecce che ha già acquistato (anche se non ufficialmente) l'esterno Cosimo Chiricò e segue con attenzione l'esperto portiere ...

Calcio - prevendite anche a Monzello per Monza-Piacenza dei playoff di serie C : Sale la febbre playoff a Monza, tanto che la società biancorossa ha allargato la prevendita per Monza-Piacenza in programma martedì 15 maggio anche al centro sportivo Monzello in via Ragazzi del '99. ...

