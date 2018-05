Casa - Bankitalia : domanda in aumento - prezzi stabili : prezzi sostanzialmente stabili per gli immobili, mentre la domanda mostra segnali di rafforzamento. E' quanto emerge dal Sondaggio Congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia , relativo al ...

Casa - Bankitalia : in I trim prezzi stabili - si rafforza la domanda : Roma, 18 mag. , askanews, prezzi stabili per gli immobili e rafforzamento della domanda. E' quanto emerge dal Sondaggio Congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia, relativo al primo ...

Casa - Bankitalia : in I trim prezzi stabili - si rafforza la domanda : Roma, 18 mag. , askanews, - prezzi stabili per gli immobili e rafforzamento della domanda. E' quanto emerge dal Sondaggio Congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia, relativo al primo ...