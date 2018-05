C’è l’ufficialità | il Milan ha chiuso per un attaccante

Blastingnews

(Di venerdì 18 maggio 2018) Ilsi sta preparando alla prossima sessione di mercato, anche se la stagione è ancora in corso ed i rossoneri devono raggiungere l’importante traguardo della qualificazione diretta alla prossima Europa League. I rossoneri, nell’ultima giornata di campionato, dovranno battere la Fiorentina di Stefano Pioli al fine di raggiungere matematicamente l’obiettivo prefissato ad inizio stagione. Gattuso dovrebbe affidarsi ai suoi uomini di fiducia in questa delicatissima partita, anche se alcuni di essi non sembrano essere brillanti dal punto di vista atletico. Tra tutti c’è l’esterno spagnolo Jesus Suso, il quale è apparso stanco nelle ultime uscite, anche a causa dell’elevato minutaggio del rossonero in tutto l’arco del campionato. Tegola: in arrivo una multa dall’Uefa? Secondo ‘Goal.com’ gia' dalla prossima settimana potrebbero arrivare le sanzioni dell’Uefa ed in caso di ...