Serie B | verso Unicusano Ternana-Avellino

Triathlon - World Series Yokohama 2018 : iniziata la corsa verso Tokyo - Italia ferma al palo : Il Triathlon ha dato il via alla corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020: la prima delle gare delle World Series, che andranno a comporre il ranking per la qualificazione alle gare a cinque cerchi è andata alla triatleta delle Bermuda Flora Duffy tra le donne ed all’iberico Mario Mola tra gli uomini. La sfortuna continua a bersagliare l’Italia: dopo l’infortunio occorso ad Alessandro Fabian nella gara delle Bermuda, quando, ...

Serie A Milan verso l'Atalanta - Biglia tra i convocati di Gattuso : MilanO - Seduta di rifinitura e convocazioni per il Milan , in vista del prossimo impegno di campionato, contro l' Atalanta , in programma domani, domenica 13 maggio, alle ore 18. Lucas Biglia ha ...

Triathlon - World Series Yokohama 2018 : Mario Mola e Flora Duffy iniziano col piede giusto la corsa verso Tokyo 2020 : Le World Series del Triathlon con la tappa di Yokohama hanno iniziato il loro percorso verso le Olimpiadi di Tokyo 2020: ad alzare le braccia al cielo, facendo il vuoto alle loro spalle, sono stati lo spagnolo Mario Mola, alla terza vittoria di fila in terra nipponica, e la triatleta delle Bermuda Flora Duffy, alla seconda affermazione consecutiva dopo la vittoria casalinga ottenuta ad aprile. Nella gara maschile Mola ha dominato, chiudendo il ...

Serie A Verona verso l'Udinese - ancora terapie per Valoti : Verona - Seduta di allenamento per il Verona , in vista del prossimo match in programma, la gara di domenica contro l'Udinese. Presso lo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera, i gialloblù agli ...

Serie c ' VERSO I PLAY OUT : TERAMO. A un anno di distanza il Teramo si ritrova nella stessa situazione: giocarsi la salvezza ai PLAY out. In casa biancorossa, però, ci si aggrappa ad un'ultima speranza per evitare di affrontare ...

Ginnastica - Serie A 2018 : l’Italia e la forza della classe 2003. Villa - D’Amato e Iorio a braccetto a Milano : novità verso il futuro : La seconda tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica ha ancora messo in mostra l’eccellente livello tecnico della fenomenale classe 2003 che gara dopo gara continua ad alzare il proprio livello e a guardare con sempre maggiore ottimismo verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Il gruppetto di Enrico Casella continua a stupire, compiendo sempre un salto in avanti per essere davvero competitive a livello internazionale: il mirino è puntato ...

Serie A 2018 - Cagliari-Roma 0-1 : decide Under - giallorossi verso la Champions League - sardi a rischio retrocessione : La Roma ha sconfitto il Cagliari per 1-0 nel posticipo della 36^ giornata di Serie A e ha rafforzato il terzo posto in classifica: ora i giallorossi hanno due punti di vantaggio sulla Lazio e quattro sull’Inter. La qualificazione alla prossima Champions League sembra essere davvero a un passo ma occorrerà uno sforzo nelle prossime due partite, a cominciare dal difficile match del prossimo weekend contro la Juventus. A decidere ...

Serie A 2018 - risultati 36^ giornata (6 maggio) : Napoli-Torino 2-2 - Juventus verso lo scudetto! Lazio-Atalanta 1-1 - che lotta per la salvezza : La Juventus ha messo definitivamente le mani sullo scudetto. I bianconeri ora hanno sei punti di vantaggio quando mancano due giornate al termine della Serie A 2018: in caso di arrivo a pari punti con i partenopei si andrà a guardare la differenza reti totale e i Campioni d’Italia hanno un +16 di margine nei confronti degli avversari. Ormai è davvero fatta, manca soltanto la matematica certezza: basterà un punto nelle prossime due giornate ...

Serie A 2018 - Torino-Lazio 0-1 : decide Milinkovic-Savic - biancocelesti verso la Champions League. Si infortuna Immobile : La Lazio ha sconfitto il Torino per 1-0 nel posticipo della 35^ giornata della Serie A 2018 di calcio e ha così agganciato la Roma al terzo posto in classifica. I biancocelesti hanno ottenuto un successo pesantissimo sul campo dei granata: ora hanno quattro punti di vantaggio sull’Inter a tre giornate dal termine del campionato, un posto nella prossima Champions League sembra ormai essere al sicuro ma bisognerà mantenere la massima ...

Serie A Tim - verso Bologna-Milan : probabili formazioni : La partita sarà trasmessa su Sky Calcio 1 e Premium Sport 2 oppure in streaming su SkyGo o Premium Play. Se all'andata il Milan aveva regalato il primo punto al Benevento in campionato, al ritorno i ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - attesa oggi fideiussione Mediapro - verso garanzia vincolata : Scade oggi il termine per la fideiussione da 1,3 mld che Mediapro deve versare alla Lega per i Diritti televisivi del campionato di Serie A. Nei corridoi della Confindustria del Calcio si respira un'aria di ottimismo visto che lo stesso fondatore della societa' spagnola, Jaume Roures, ha rilasciato nei giorni scorsi, rassicurando i diversi soggetti coinvolti che la garanzia bancaria arrivera' nei tempi prestabiliti. Mediapro ha gia' versato una ...

Serie A/ La solita Juventus Napoli - ma il finale è diverso. Anche per lo scudetto? : Serie A, il punto sulla 34^ giornata: ALFREDO MARIOTTI commenta i principali accadimenti del turno di campionato, con fari puntati naturalmente sulla sfida scudetto tra Juventus e Napoli(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 07:00:00 GMT)

Viola firma l’impresa del Benevento a San Siro - Barillà trascina il Parma verso la Serie A : i gioielli della Reggina continuano a brillare : La Reggina Calcio non c’è più, con il fallimento del 2015 s’è conclusa l’ultima grande favola del Sud nel calcio italiano: adesso ci sta riprovando il Crotone, ma per arrivare ai successi amaranto con 18 anni consecutivi tra Serie A e Serie B, amichevoli di lusso con il Real Madrid e vittorie spettacolari contro tutte le big del calcio italiano bisognerà faticare ancora moltissimo. LaPresse/Cafaro Gerardo Quella Reggina, però, ...

The Peripheral : “Inverso” di William Gibson diventa Serie tv Amazon : Amazon ha deciso di affidare il suo nuovo progetto proprio agli ideatori di Westworld, cioè Jonathan Nolan e Lisa Joy, che si occuperanno infatti dell’adattamento di The Peripheral. Il romanzo del 2014 – pubblicato in Italia da Mondadori con il titolo Inverso – di William Gibson dovrebbe diventare una serie tv voluta fortemente da da Amazon Studios, che dopo essere riuscita ad acquistare i diritti legali, ha ordinato ...