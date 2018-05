Governo M5S-Lega | il contratto di Salvini e Di Maio | l’ultima bozza in 39 pagine

Governo M5S-Lega - il piano dei leader Salvini e Di Maio in 39 pagine : Fisco, giustizia, grandi opere, gioco d’azzardo, vaccini, migranti, sicurezza stradale, previdenza, lavoro, reddito di cittadinanza. Nell’ultima bozza del contratto, i punti del programma

Ue - debito - vaccini e migranti : pronto il contratto di Governo tra M5S e Lega : Niente uscita dall’euro ma solo la possibilità di una revisione dei trattati Ue nel documento di oltre 40 pagine redatto da Lega e M5S, che sarà sottoposto a Salvini e Di Maio, ai quali spetta il compito di sciogliere gli ultimi nodi rimasti. Nel fine settimana il testo sarà sottoposto ai cittadini in varie modalità. Intanto il Quirinale fa sapere di attendere il testo completo dell’accordo, non più una semplice bozza, prima di effettuare le ...

Governo - chiuso il contratto M5s-Lega : ecco l’ultima bozza. «Si tratta a oltranza per il premier» : Ancora non c'è il nome del candidato presidente del Consiglio. Il documento è lungo 40 pagine, nel testo non c’è l’uscita dall’euro, ma ci sono i vaccini. Mattarella e la «bozza» del contratto: «Leggerà solo testo definitivo»

Cosa prevede il contratto di Governo tra Lega e M5S : Sì alla Nato ma stop alle sanzioni alla Russia Sulla politica estera: «Si conferma l'appartenenza all'Alleanza atlantica, con gli Stati Uniti d'America quale alleato privilegiato, con una apertura ...

M5s-Lega - pronto il contratto di Governo : «Non c’è uscita dall’euro». Mattarella : «Attendo il testo» : Salvini e Di Maio: «Se serve pronti a stare fuori da squadra di governo». Preoccupata la Commissione Ue, anche alla luce della bozza di un documento di lavoro (redatto la mattina del 14 maggio e dato per superato, in serata, dai due leader) che vede vari capitoli politicamente caldi.Berlusconi: contro M5s-Lega non c'è alcun complotto»...

Governo - elezioni anticipate : l'ipotesi da fantascienza sul tavolo del presidente senza il Governo Lega-M5s : Se fallisse la trattativa tra M5s e Lega , tornerebbe l'incubo di elezioni in estate. Luglio? No, peggio. Secondo un retroscena di Ugo Magri sulla Stampa , in Parlamento si starebbe facendo strada la ...