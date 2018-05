Contratto di governo | dai rom all' economia | dai migranti alle pensioni | i punti

Contratto di governo - novità sui campi rom : "Chiusi anche i regolari" : La prima e la seconda bozza del Contratto di governo tra M5S e Lega parlavano chiaro: la chiusura dei campi rom c'era, ma solo a metà. Perché l'accordo scritto dagli staff di Salvini e Di Maio ...

M5S-Lega : "Contratto di governo entro stasera"<br>Di Maio : "passi avanti sul premier" : 14.37 - Sul programma Lega-M5s, cioè sul contratto di governo, ci sono da limare ancora alcuni punti mentre sul premier non si è ancora raggiunta la quadra fanno sapere fonti della Lega dopo il vertice Salvini-Di Maio a Montecitorio. Come sempre in questi ultimi giorni quello che vuole apparire più ottimista è Luigi Di Maio che a chi gli chiede come è andato l’incontro con Salvini risponde "bene, bene". Di Maio spiega che il contratto di ...

Contratto di governo - dall'economia ai migranti - dalle pensioni ai rom : i punti principali della bozza definitiva : Contratto di governo Lega e M5s, dalla flat tax dall'economia alle pensioni all'immigrazione, ecco i punti principali dell'ultima bozza di Contratto. Sul reddito di cittadinanza - dopo il faccia a faccia tra Salvini e Di Maio - i Cinquestelle sono ...

Governo - Di Maio : “Con oggi chiudiamo il Contratto. Risolte gran parte delle questioni dirimenti con Salvini” : Al termine del nuovo incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il capo politico dei 5stelle ha detto che “con Salvini abbiamo risolto gran parte delle questioni dirimenti del contratto, nel pomeriggio il tavolo si riunirà per affrontare atri contributi. Credo che oggi abbiamo chiuso il contratto. Sul nome del premier abbiamo fatto dei passi a vanti ma non abbiamo ancora chiuso”. L'articolo Governo, Di Maio: “Con oggi ...

Governo - Lega e M5s chiudono Contratto/ Di Maio “lunedì al Colle - premier? Si ragiona”. Salvini “andata bene” : Governo, ultime notizie live: contratto M5s-Lega pronto e siglato, chiuso vertice tra Salvini e Di Maio per il nome premier, forse ai 5Stelle. Tra i nomi: Bonafede, Spatafora e Fraccaro(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 14:42:00 GMT)

Governo - Di Maio : «Contratto chiuso stasera». Sul premier : «Passi avanti» La Ue : Italia rispetti disciplina fiscale : Il livello del debito Italiano è «un fattore di rischio e un freno all'economia», ha spiegato il vicepresidente della Commissione. Con il Governo uscente «abbiamo concordato la traiettoria fiscale di ...

Chiuso... Anzi - no. M5S annuncia l'accordo sul Contratto di governo - Lega prudente : Per il Movimento 5 Stelle è fatta, per la Lega ancora no. È quasi uno stanco rituale degli ultimi giorni quello che si sviluppa sul contratto per il governo del cambiamento. Finisce un lungo incontro alla Camera fra Luigi Di Maio e Matteo Salvini e subito fonti del Movimento fanno trapelare che i leader hanno fatto "passi avanti significativi sul premier", mentre "sono stati sciolti tutti i nodi del contratto".A stretto giro tocca ...

Bozza di Contratto - il Governo «giallo-verde» fermerà la Tav. A difendere i NO-Tap ci pensa Vladimir Luxuria - : Si tratta solo di una Bozza su cui Luigi di Maio e Matteo Salvini stanno ancora lavorando, ma leggendo il contratto di Governo «giallo-verde» pensato dai leader del Movimento Cinque Stelle e della ...

Salvini e Di Maio al lavoro per il Contratto di governo : diffuso il video (muto) della riunione : Sul contratto “tutto chiuso”. Così fonti M5S spiegano l’esito della riunione tra i due leader Salvini e Di Maio e i dirigenti Lega e M5S. Nel video diffuso dal Movimento cinque stelle, alcuni momenti della riunione del 17 maggio L'articolo Salvini e Di Maio al lavoro per il contratto di governo: diffuso il video (muto) della riunione proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo - incontro Di Maio-Salvini. M5s : “Contratto chiuso”. Lega : “No”. Si tratta sul premier. Carelli : “Io a disposizione” : Una bozza del contratto da limare, con una decina di punti a cui dare il via libera, e una squadra da formare. Ma soprattutto un nome del presidente del Consiglio da trovare che possa mettere tutti d’accordo. Se non è oggi la giornata decisiva per il Governo Lega-M5s, di sicuro è una delle più importanti. E’ in corso in questo momento l’incontro a Montecitorio tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio: un faccia a faccia da cui i ...

Contratto di governo M5S-Lega : l'ultima bozza : ... e poi, a valle di un procedimento di recupero, cessa di essere tale per essere riutilizzato quale materia seconda per la produzione di un nuovo bene, in contrapposizione al modello di "economia ...

Contratto governo M5s-Lega e Pensioni/ Quota 100 - Quota 41 - Opzione donna e assegni d'oro (ultime notizie) : Riforma Pensioni, Contratto di Governo M5s-Lega. Via la Legge Fornero con Quota 100, Quota 41 e Opzione donna. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 17 maggio(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 12:26:00 GMT)

M5s-Lega - Crosetto (FdI) : “Il Contratto ha una buona struttura. Con premier leghista valuteremmo appoggio al governo” : “Nel contratto ci sono molti aspetti che condivido, il primis la Flat tax. Diciamo che ha una buona struttura“. Questo il commento di Guido Crosetto, arrivando a Montecitorio, al contratto di governo M5s-Lega. Questo può portare ad un ripensamento di Fratelli D’Italia sull’appoggio al governo M5s-Lega? “Lo valuteremo oggi con Giorgia Meloni – è la posizione dialogante di Crosetto, che aggiunge – sempre ...