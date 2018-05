Chi è Andrea Bosca? Biografia - età e vita privata dell'attore : Chi è Andrea Bosca? L'attore dagli occhi azzurri, così viene ormai chiamato e identificato nel mondo della recitazione italiana e si capisce bene il perché: i suoi occhi colpiscono le donne che guardano le fiction in cui recita e sta succedendo la stessa cosa con Il capitano Maria, che è in onda su Rai Uno e in cui recita accanto a Vanessa Incontrada. Volete conoscerlo meglio e andare oltre il suo sguardo? Bene: in questo speciale troverete ...

NICCOLÒ PIRLO - Chi è?/ Il figlio di Andrea : e se non volesse fare il calciatore? : NICCOLÒ PIRLO, chi è? Il figlio di Andrea PIRLO entra in campo nella ''Notte del Maestro". Emozioni indescrivibili per uno dei più grandi calciatori della storia italiana all'addio.(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 19:41:00 GMT)

GIULIA DE LELLIS/ Uomini e Donne - ama ancora Andrea Damante? Le lacrime sono un Chiaro indizio : GIULIA De LELLIS ha versato lacrime nell'ultima puntata di Uomini e Donne assistendo alla scelta di Nilufar Addati: è l'indizio del suo amore, ancora molto forte, per Andrea Damante?(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 14:20:00 GMT)

Chi è Deborah Roversi - l’ex moglie di Andrea Pirlo : Bionda e bellissima, Deborah Roversi non è una donna qualunque, ma l’ex di Andre Pirlo, calciatore da milioni di euro. Il loro amore, nato quando erano appena adolescenti, è durato più di 13 anni e Deborah è rimasta accanto a Pirlo nel periodo della sua ascesa nel mondo del calcio, supportandolo e aiutandolo nei momenti più difficili. La coppia ha avuto due figli: Niccolò e Angela, e si è separata in modo piuttosto burrascoso ...

VALENTINA BALDINI/ Chi è la compagna di Andrea Pirlo : l’amore per New York : Chi è la compagna di Andrea Pirlo, VALENTINA BALDINI, la PR di buona famiglia che gli ha rubato il cuore e che adesso è madre dei suoi gemelli, Leonardo e Tommaso. (Pubblicato il Mon, 21 May 2018 20:47:00 GMT)

Chi è Andrea Roventini/ Video : premier o Ministro dell’Economia nel nuovo Governo Lega-M5s? : Chi è Andrea Roventini, il possibile nuovo premier del Governo M5s-Lega: economista "keynesiano eretico" candidato Ministro all'Economia da Luigi Di Maio(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 13:15:00 GMT)

Andrea Pirlo - la Notte del maestro / Streaming video e diretta tv partita d'addio : Chi arriva da più lontano? : Andrea Pirlo, "La Notte del maestro" Streaming video e diretta tv: partita d'addio al calcio del centrocampista ex Milan e Juventus. Ecco chi vedremo in campo: tutti i convocati.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 12:52:00 GMT)

Cos'è la Maledetta/ Video - la punizione di Andrea Pirlo che divenne il suo marChio di fabbrica : Cos'è la Maledetta Video, la punizione di Andrea Pirlo che divenne il suo marchio di fabbrica. Ecco come nacque il famoso calcio piazzato che rese...