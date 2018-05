Veneto : nelle scuole primarie arriva il ‘Latte Days’ - campagna di educazione alimentare : Venezia, 16 mag. (AdnKronos) – Il 18 e il 26 maggio arrivano in Veneto i ‘Latte Days” due giornate di eventi ricreativi, educativi e sensoriali per far conoscere il latte e i suoi derivati ai bambini della scuola primaria e alle loro famiglie, organizzate dalla Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare.L’iniziativa, che coinvolgerà oltre 400 bambini, rientra nel programma di educazione alimentare ‘Latte ...

Veneto : nelle scuole primarie arriva il ‘Latte Days’ - campagna di educazione alimentare (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Dei numeri, delle ricadute economiche e sociali della filiera si parlerà nel corso del convegno ‘Tutte le qualità del latte. Dai numeri della filiera ai benefici per la salute” in programma venerdì 18 maggio – ore 10.30 nella sede dell’Istituto Comprensivo F. Querini di Mestre. Un evento di approfondimento in cui il presidente della CCIAA Delta Lagunare Giuseppe Fedalto, ...

Veneto : sale protesta consumatori per code e ritardi nelle farmacie ospedaliere : Venezia, 10 mag. (AdnKronos) – In Veneto sale la protesta delle associazioni dei consumatori nei confronti delle farmacie ospedaliere delle Ulss del Veneto dopo il caso di San Donà di Piave, in provincia di Venezia, dove si registrano da giorno code, ritardi e disagi per i malati. Il segretario del Tribunale per i Diritti del Malato del Veneto, Giuseppe Cicciù ha scritto una lettera al Presidente Zaia e all’assessore regionale ...

Veneto : sale protesta consumatori per code e ritardi nelle farmacie ospedaliere (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Un problema segnalato anche dal Codacons Veneto con le parole di Franco Conte: ‘Dover aspettare ore in coda per ricevere un farmaco salvavita è una situazione da terzo mondo, soprattutto se a doverlo fare sono persone seriamente malate a cui spetterebbero di diritto tutte le facilitazioni possibili in tema sanitario. Ciò che lascia interdetti è che la soluzione a tali disagi è a portata di mano e si ...

Allerta Meteo Veneto : criticità “gialla” nelle aree montane e pedemontane : Il bollettino del Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto segnala il protrarsi anche domani venerdì 13 dello stato di Allerta per rischio idrogeologico nei bacini montani e pedemontani del Piave, Brenta, Bacchiglione e Alpone. In particolare, a seguito delle piogge consistenti nelle aree montane e collinari centro-occidentali delle ultime 24 ore, la portata di fiumi e torrenti del Bellunese, del Vicentino e dell’alta ...

Pasqua : Veneto - Polizia Ferroviaria potenzia servizi di prevenzione nelle stazioni : Padova, 28 mar. (AdnKronos) - Come di consueto, anche quest’anno nel periodo delle vacanze Pasquali e dei ponti di primavera saranno predisposti dei potenziati servizi di prevenzione e repressione reati nelle stazioni e negli ambiti ferroviari che ricadono sotto la giurisdizione del Compartimento Po