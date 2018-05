PERIN ALLA JUVENTUS Calciomercato | sarà lui il vice Szczesny? C' è l' accordo col

Serie A Genoa - Ballardini : «PERIN in uscita? Solo per una big...» : E' molto legato al Genoa e per me è uno dei migliori portieri, non Solo in Italia ma in tutto il mondo'. BENEVENTO-Genoa 1-0: NUMERI E STATISTICHE CLASSIFICA Serie A Tags: Serie A , Genoa , ...

PERIN ALLA Juventus dopo Buffon?/ Pronta un'offerta di 12 milioni di euro al Genoa : La Juventus avrebbe puntato sull'estremo difensore del Genoa Mattia Perin per il dopo Buffon. Pronta un'offerta di 12 milioni di euro per convincere Preziosi a cedere il portiere(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 12:25:00 GMT)

PERIN - Ballardini meritava riconferma : ANSA, - GENOVA, 08 MAG - "Alla fine nel calcio contano i numeri e i numeri dicono che meritava di essere riconfermato". Mattia Perin commenta così il rinnovo di Davide Ballardini da parte di Enrico ...

Genoa - PERINetti svela tutto : dalla panchina al calciomercato - annunciato l’addio di PERIN : Il Genoa ha raggiunto la salvezza ed adesso si prepara già per la prossima stagione, interessanti indicazioni da parte di Perinetti: “La salvezza non è ancora matematica – ha spiegato ai giornalisti presenti – quindi bisogna aspettare. La società inizia a programmare da oggi in avanti. L’allenatore è il primo nodo da sciogliere, perché tutto dipende da questo. Se avessimo anticipato i tempi, le distrazioni sarebbero ...

Panchina Genoa - PERINetti conferma i dubbi su Ballardini : Panchina Genoa – Il Genoa è in campo nella gara di campionato contro il Crotone, prima del match importanti indicazioni da parte di Perinetti ai microfoni di Premium Sport, dubbi sulla conferma di Ballardini per la prossima stagione: “la salvezza? È una lotta diversa rispetto agli ultimi campionati, dobbiamo fare risultato. Dobbiamo evitare di rimanere risucchiati in una lotta che non ci compete. Mettere in discussione Ballardini per ...

Calciomercato Genoa : PERIN ALLA Roma possibile - : La Roma vorrà capitalizzare al massimo la cessione di uno dei portieri più forti al mondo ". Perinetti ha quindi risposto per quel che riguarda le voci su di un passaggio eventuale di Perin a ...