Festival italiano dello sviluppo sostenibile | dal 22 maggio al 7 giugno oltre 500 eventi

L'attivista italiano : 'Ecco come salvo i cani dall'inferno del Festival di Yulin' : Poi, durante un viaggio in Asia ho scoperto di come i cani e i gatti vengono trattati in quella parte di mondo. E da lì ho preso a cuore il loro destino, in un posto dove non vige nessuna legge di ...

Ligabue a Tokyo per il Festival del Cinema Italiano : tutti i prossimi appuntamenti dell’artista : Ligabue a Tokyo per la presentazione di Made in Italy al Festival del Cinema Italiano. Il rocker di Correggio è volato dall'altra parte del mondo per supportare la pellicola che ha raggiunto il mercato il 25 gennaio scorso, con Stefano Accorsi e Kasia Smutniak tra i protagonisti. A testimonianza del suo approdo in Giappone, ci sono alcune foto che l'artista ha postato sui suoi canali social ufficiali nei quali compare anche Kasia Smutniak, ...

A Tokyo 18/o Festival cinema italiano : Tokyo, 29 APR - Si è aperta alla Asahi Hall, nel quartiere di Ginza a Tokyo, la 18/a edizione del Festival del cinema italiano, organizzato in partnership con il quotidiano giapponese Asahi Shimbun ...

Gabicce Mare : in occasione della Giornata Mondiale della Risata - Festival italiano di Yoga della risata : ... con moltissime applicazioni terapeutiche, che domenica 6 maggio celebrerà la Giornata Mondiale della Pace nel Mondo attraverso la risata. In questa occasione in Italia, per il fine settimana del 5 e ...

Tokyo - Festival cinema italiano dal 28 : 7.30 XVIII edizione del Festival del cinema italiano, a Tokyo, dal 28 aprile al 5 maggio nella prestigiosa Asahi Hall di Ginza, nel periodo dell'anno dedicato in Giappone agli eventi speciali. Organizzato da Istituto Luce-Cinecittà, in partnership con l'Asahi Shimbun, Ambasciata Italiana e Istituto italiano di Cultura di Tokyo, è divenuto negli anni un evento di riferimento. Tra i film che approderanno al Festival,"Fortunata (Sergio ...

Il gelato italiano in Festival conquista il mondo. E in Cina apre il primo museo dedicato : Voglia di gelato. Sempre più forte. Alla vigilia della stagione estiva e con la partenza del gelato festival Europa al via oggi a Firenze, il dolce artigianale freddo per eccellenza sembra non conoscere crisi e premia chi è creativo e investe in qualità.L'Osservatorio Sigep (il Salone internazionale della gelaterie e pasticceria tenutosi a Rimini a inizio anno) ha stimato nel 2017 (per il periodo estivo in Italia) una ...

Termoli - portare 50mila presenze a luglio in città grazie al 1Festival italiano DegustiCous - : ... dj set, intrattenimento musicale e giochi in compagnia di RDS 100% Grandi Successi, INTRATTENIMENTO Animazione per bambini, spettacoli teatrali e di danza, flash mob e parate nel centro storico, ...

Festival dell’italiano a Siena : al via con Matteo Renzi : Matteo Renzi inaugurerà a Siena il 6 aprile ‘‘Parole in cammino‘, il Festival dell’italiano e delle lingue d’Italia. L’ex premier partecipera’ a un incontro ispirato al volume di Massimo Arcangeli dal titolo ‘Renziario’ e dedicato alla comunicazione elettorale al tempo della rete. Alla manifestazione, in programma fino all’8 aprile, parteciperanno un centinaio di ospiti tra accademici, ...

Il Festival Verdi 2018 si presenta a Tokyo : oggi l'evento all'Istituto Italiano di Cultura : ... Emilia-Romagna APT Servizi, Assessorato al Turismo e Commercio del Comune di Parma, con il tour operator partner Parma Incoming, che oltre al soggiorno e ai migliori posti per gli spettacoli, offre ...

Il cinema italiano a Hot Docs - 4 titoli selezionati al più importante Festival di documentari del mondo : Quattro storie naturalmente uniche, in cui tuttavia pare tracciato quel filo rosso di cronaca esemplare e grande attenzione al linguaggio visivo e poetico, che unisce il miglior documentario ...