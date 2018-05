Regeni | gli inquirenti italiani tornano al Cairo

Arrestata la moglie del legale dei Regeni in Egitto - protesta la mamma di Giulio : Arrestata la moglie del legale dei Regeni in Egitto, protesta la mamma di Giulio Arrestata la moglie del legale dei Regeni in Egitto, protesta la mamma di Giulio Continua a leggere L'articolo Arrestata la moglie del legale dei Regeni in Egitto, protesta la mamma di Giulio proviene da NewsGo.

Arrestata la moglie del legale dei Regeni in Egitto - protesta la mamma di Giulio : Un'altra tegola colpisce la famiglia Regeni : al Cairo viene Arrestata Amal Fathy, moglie di Mohamed Lotfy, direttore esecutivo di una ong, la Commissione egizia per i diritti e le libertà, che ...

Caso Regeni - arrestata moglie del legale della famiglia in Egitto : “Siamo vicini alla verità” : I coniugi Regeni sono preoccupati per l'arresto questa notte per l'arresto della moglie del loro legale in Egitto: "Se questo accade vuol dire che siamo molto vicini alla verità. Ma la verità non può essere pericolosa per chi la cerca".Continua a leggere

GIULIO Regeni - LA MAMMA CONTRO LA FOTO DI MAURIZIO MARTINA/ "Fatto gravissimo - mai sulla tomba di mio figlio" : GIULIO REGENI, la MAMMA CONTRO la FOTO di MAURIZIO MARTINA: lo scatto del segretario del Partito Democratico sulla tomba del ricercatore ucciso in Egitto, Scoppia la polemica.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 16:02:00 GMT)

La madre di Regeni contro Martina : "Niente foto sulla tomba di mio figlio. No alle strumentalizzazioni" : Il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, si è recato in forma privata al cimitero di Fiumicello, in provincia di Udine, per rendere omaggio a Giulio Regeni. Il gesto non è stato apprezzato dalla madre giovane ricercatore italiano torturato e ucciso al Cairo nel 2016, che sul suo profilo Facebook ha chiesto di non strumentalizzare la morte del figlio. "Sono la mamma Paola nessuna strumentalizzazione su Giulio, chi va a ...

Al Sisi vince con il 97% - ma a votare è andato solo il 41% degli egiziani. Mattarella : "Verità su Regeni" : Il presidente uscente Abdel Fattah Al Sisi ha vinto le elezioni in Egitto col 97% dei voti. Lo riferisce la commissione elettorale aggiungendo che l'affluenza al voto è stata del 41,5%. Un plebiscito la cui portata appare tuttavia ridimensionata dalla bassa affluenza, che indica come la maggioranza degli egiziani non abbia risposto all'appello del presidente di recarsi alle urne.Stando ai dati ufficiali sono 24.254.152 gli egiziani che ...

Egitto - Al Sisi rieletto con oltre il 97%. Mattarella gli fa gli auguri : confido nella verità su Regeni