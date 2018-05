: Congresso Pd, Martina: si decide sabato - TelevideoRai101 : Congresso Pd, Martina: si decide sabato - repubblica : Oggi su @Repubblica: Rosato: “Al Pd serve subito il congresso, Martina corra alle primarie” - AS3691 : Rosato: “Al Pd serve subito il congresso, Martina corra alle primarie” | Rep -

l'assemblea devere se fare ilsubito o meno". Così il segretario reggente Pd,, a Rtl. "Non credo che Renzi stia organizzando un soggetto politico fuori dal Pd. Anche lui lo ha smentito",ha detto. "Sono diffidente sull'accordo Di MaioSalvini e preoccupato per le scelte che possono essere prese",ha affermato. "Capiremo oggi se Di Maio e Salvini sono in grado di fare una proposta e il tipo di proposta. Misuriamoci sulle cose da fare. Finora ho visto una grandiosa propaganda", ha aggiunto.(Di lunedì 14 maggio 2018)