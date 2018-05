Roma | beni archeologici | recuperati reperti rubati per 900 mila euro Erano in vendita

Roma - Libera contro nuovo regolamento sui beni confiscati : “Impastato non avrebbe potuto partecipare ai bandi” : Gli immobili confiscati alla mafia nel territorio di Roma potrebbero essere destinati in parte “a finalità lucrative”, seppure “in via residuale”. Concetto, quest’ultimo, che andrebbe specificato e che invece viene proposto con una “pericolosa indeterminatezza”. La Rete dei Numeri Pari, movimento nazionale per la giustizia sociale e contro le disuguaglianze che vede fra i capofila Libera di Don Ciotti, critica il Campidoglio per la mancata ...

MOVIOLA Roma LIVERPOOL / De Rossi : il rigore? L'ho visto benissimo - ce l'avessero dato... : ROMA-LIVERPOOL, la MOVIOLA: due rigori negati. GialloRossi protestano per il fallo di mano di Alexander-Arnold, dubbi anche sul secondo gol dei Reds. L'arbitro Skomina è scandaloso(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 12:39:00 GMT)

'Ndrangheta - sequestrati beni per 30 milioni in Calabria e a Roma : 'Ndrangheta, sequestrati beni per 30 milioni in Calabria e a Roma La disposizione della Dda di Catanzaro ha coinvolto le attività di un imprenditore che opera nel settore del turismo. Sequestrato anche un hotel di lusso Parole chiave: ...

“Con lui… Il riccone e Virginia Raggi”. Il gossip-bomba sulla sindaca di Roma lanciato dai soliti beninformati. Chi è l’uomo fortunato (e spuntano le foto) : Un abito blu, senza maniche, stretto in vita che scende largo sui fianchi, in broccato laminato e con un mantello a corredo. La sindaca di Roma Virginia Raggi sceglie un outfit firmato Renato Balestra per una serata mondana: l’occasione è quella della cena di gala per il gran premio di Formula E dello scorso fine settimana, organizzata dalla Fondazione Alberto di Monaco e patrocinata da Bulgari. Proprio qui la Raggi è stata ...

Roma. Firmato il passaggio di proprietà dallo Stato alla Regione per 30 beni di intersse storico e artistico : La Commissione paritetica Stato-Regione, composta da un esponente del Ministero dell'Economia e Finanze, da uno del MIBACT e da due rappresentanti dell'Amministrazione regionale, i professori Pietro Ciarlo e Antonio Tramontin, si è riunita a Roma dove ha sottoscritto gli elenchi con i ...

Roma - bancarotta fraudolenta : sequestrati beni per 41 milioni a imprenditore Bigotti : La Guardia di Finanza di Roma ha effettuato oggi un sequestrato preventivo beni per un totale di 41 milioni di euro a due società riconducibili all'imprenditore Ezio Bigotti, attualmente...