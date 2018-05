Internazionali Bnl | le giovani speranze dell' Italia al Foro | Lorenzo Sonego e Camilla

Internazionali Bnl - forfait di Raonic e Rublev : Il canadese Milos Raonic, numero 24 Atp, ha dato forfait agli Internazionali Bnl d'Italia per un problema al ginocchio destro: al suo posto entra nel main draw il tedesco Peter Gojowczyk, numero 52 ...

Internazionali Bnl - definito il quadro delle wild card maschili e femminili : definito il quadro delle wild card per gli Internazionali Bnl d'Italia 2018 maschili. Le quattro per il tabellone principale vanno a Andreas Seppi, Marco Cecchinato, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego,...

Come vedere gli Internazionali Bnl d'Italia 2018 in diretta streaming : Il meglio del tennis internazionale sarà visibile solo per gli utenti abbonati a Sky Sport: tutte le sfide sulla terra romana saranno trasmesse in HD sul canale satellitari SKY Sport2 e SKY Sport3 . ...

Internazionali Bnl - il sorteggio allo stadio Pietrangeli venerdì 11 maggio : Si terrà allo stadio Nicola Pietrangeli del Foro Italico il sorteggio dei tabelloni principali maschile e femminile della 75esima edizione degli Internazionali Bnl d'Italia. L'evento, che darà ...

Internazionali Bnl - wild card alla Schiavone ex regina dello slam : L'azzurra Francesca Schiavone sarà in tabellone agli Internazionali Bnl di Roma. La 37enne campionessa milanese, regina del Roland Garros nel 2010 e finalista sempre a Parigi l'anno seguente, ha ...

Internazionali Bnl d'Italia 2018 - Serena Williams annuncia il suo forfait : ROMA - A pochi giorni dall'inizio delle sfide del torneo principale, gli Internazionali d'Italia perdono una delle protagoniste più attese. Serena Williams ha ufficializzato la sua rinuncia al torneo ...

Internazionali Bnl d'Italia 2018 : programma - il live delle partite e dove vederle in tv : ... gratuitamente sul canale 64 del digitale terrestre, in HD sulla piattaforma satellitare SKY canale 224 e sul numero 30 di Tivùsat, oltre che in simulcast streaming su www.supertennis.tv attraverso l'...

Internazionali Bnl d'Italia - al Foro Italico si gioca anche a golf : Gli spettatori che verranno ad assistere ai match avranno così un'opportunità in più per vivere una giornata all'insegna dello sport e del divertimento. Gli Internazionali BNL d'Italia, che nel 2017 ...

Torna Tennis&Friends - il 19 maggio a Roma per gli Internazionali Bnl d'Italia : Nelle due giornate, contemporaneamente alle attività svolte nel Villagio della Salute, testimonial del mondo dello sport, della cultura e dello spettacolo promuoveranno la campagna di prevenzione con ...

Tennis World Tour sarà mostrato in anteprima durante gli Internazionali Bnl d'Italia : Bigben è lieta di annunciare che in occasione degli Internazionali BNL d'Italia che si svolgeranno a Roma dal 7 al 20 Maggio 2018, all'interno della lounge della Gazzetta dello Sport, i Tennisti professionisti partecipanti al torneo, i vip e gli ospiti della lounge, potranno provare in anteprima nazionale Tennis World Tour, il videogioco sviluppato da Breakpoint e distribuito da Bigben Interactive. La storia degli Internazionali BNL d'Italia ah ...

Tennis World Tour agli Internazionali Bnl di Roma : Bigben è lieta di annunciare che in occasione degli Internazionali BNL d’Italia che si svolgeranno a Roma dal 7 al 20 Maggio 2018, all’interno della lounge della Gazzetta dello Sport, i Tennisti professionisti partecipanti al torneo, i vip e gli ospiti della lounge, potranno provare in anteprima nazionale Tennis World Tour, il videogioco sviluppato da Breakpoint e distribuito da Bigben Interactive. Prima di proseguire nella ...

Internazionali Bnl d'Italia 2018 : torna il grande tennis a Roma : Il legame ultra decennale tra BNL e il tennis è parte di un rapporto altrettanto stretto che la Banca condivide con tutto il mondo dello sport. Da più di 70 anni, infatti, BNL è partner del CONI: le ...

