Governo | Martina | nessuno nel Pd euforico | io preoccupato

Governo neutrale : Martina : 'Lega e M5s irrispettosi verso il Colle' : Di fronte allo scenario di un ritorno al voto in piena estate, Luigi Di Maio definisce a Rtl 102.5 il suo rapporto con Salvini come lo stato di Facebook 'una relazione complicata'.

Governo - Martina : da Di Maio e Salvini atteggiamento irresponsabile : "Ho trovato totalmente irrispettoso che nel bel mezzo di una giornata delicata come quella delle consultazioni Di Maio e Salvini si ritrovino e decidano addirittura la data del voto". Lo afferma il ...

Governo : Martina - ero e resto per sfida a Cinquestelle : Roma, 8 mag. (AdnKronos) – ‘Io ero per la sfida ai Cinquestelle, penso che quella sfida sia ancora attuale”. Lo dice il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, ai microfoni di ‘Circo massimo’ su Radio Capital. In Direzione, aggiunge, “c’è stata una discussione utile, pensate se il Pd in questi giorni si fosse diviso per pochi voti. Non poteva essere di supporto oggi. Non nascondo certo che ci siano ...

Governo : Martina - voto possibile ma spero passo verso responsabilità : Roma, 8 mag. (AdnKronos) – “Deve essere chiaro a tutti che siamo di fronte al fallimento politico dei cosiddetti vincitori del 4 marzo che hanno lasciato l’Italia nel guado. è chiaro dopo gli ultimi sviluppi che lo scenario di un voto a breve nessuno lo può scartare. Mi auguro che in queste ore riflettano e provino a fare un passo verso la responsabilità”. Lo ha affermato il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, ...

Governo : Martina - Pd pronto a sostenere iniziativa Mattarella : Roma, 7 mag. (AdnKronos) – “Condividiamo il richiamo alla responsabilità del presidente Mattarella e ci auguriamo che venga ascoltato da tutte le forze politiche in queste ore. Il Pd non farà mancare il suo sostegno all’iniziava preannunciata ora dal presidente”. Lo dichiara il segretario reggente Pd, Maurizio Martina. L'articolo Governo: Martina, Pd pronto a sostenere iniziativa Mattarella sembra essere il primo su ...

Governo - Martina : 'Noi pronti a tornare alle urne? Spero non prevalga irresponsabilità' : Il segretario reggente del Partito Democratico Maurizio Martina rientrando nella sede di Largo del Nazareno dopo il terzo giro di consultazioni al...

Governo - Martina : “Pd pronto a tornare alle urne? Spero non prevalga irresponsabilità - siamo con Mattarella” : “Il Pd pronto se si torna subito alle urne? Spero non prevalga irresponsabilità, noi siamo con il capo dello Stato Sergio Mattarella“. Così ha tagliato corto il segretario reggente dem Maurizio Martina, rientrando nella sede del partito al Nazareno L'articolo Governo, Martina: “Pd pronto a tornare alle urne? Spero non prevalga irresponsabilità, siamo con Mattarella” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Nuovo Governo - le consultazioni di oggi<br>Martina : "Porre fine a questo gioco dell'oca" : ...

Governo - Martina : basta gioco dell'oca - da tutti passo in avanti : Roma, 7 mag. , askanews, 'Supporteremo fino in fondo l'iniziativa del presidente della Repubblica, si deve fare un passo in avanti tutti, in particolare da chi ha immaginato soluzioni semplici dopo il ...

Governo - il segretario del Pd Martina : “Se Di Maio ha offerto passo indietro anche a noi? No - mai arrivati a discutere di persone” : “Di Maio aveva offerto passo indietro anche a noi? No, mai arrivati a discutere di persone”. Così, dopo l’offerta del capo politico M5s alla Lega, ha replicato il segretario reggente Pd, Maurizio Martina, entrando alla sede nazionale dem del Nazareno a Roma per il vertice ristretto del partito, prima delle nuove consultazioni dal capo dello Stato Mattarella L'articolo Governo, il segretario del Pd Martina: “Se Di Maio ha ...

Martina : "Basta con la propaganda - ora Governo del presidente" : 'Il tempo della propaganda è finito. Ora serve un atto di responsabilità di tutti'. Alla vigilia delle nuove consultazioni Maurizio Martina torna a chiedere un 'governo del presidente'. 'Nessuno si ...

Martina - sì a Governo del presidente : 8.02 No "a governi politici, con Berlusconi, Salvini, o Meloni" e nemmeno con "i 5 stelle". Tuttavia il Pd è pronto "a supportare l'azione" di Mattarella al quale "il partito non farà mancare il suo contributo". Così Martina,reggente del Pd dal Corriere esorta i partiti a sostenere un governo del presidente. Un "esecutivo con un mandato preciso, non di legislatura" che deve rilanciare "l'eurozona",affrontare "l blocco dell' aumento ...

PD - Martina : 'Pronti ad un Governo del Presidente' Video : Perfettamente inutile dire che la linea è quella di Matteo Renzi [Video], ribadita tanto nel controverso intervento televisivo che ha scatenato un vespaio di polemiche, quanto in direzione del Pd. Quella linea viene ora ribadita dal segretario reggente, Maurizio Martina, in un'intervista concessa al Corriere della Sera. Il PD, in primo luogo, esclude qualsiasi tipo di sostegno a governi politici, siano essi del M5S o del centrodestra, ed è ...

Governo : Martina - M5S e Lega ammettano fallimento : Roma, 4 mag. (AdnKronos) – “Abbiamo vissuto tutti 60 giorni di scontri, tatticismi, conflitti, soprattutto da parte di chi il 4 marzo ha prevalso nelle urne. Devono dire innanzitutto agli italiani che hanno fallito, fino a qui non hanno garantito una prospettiva utile al Paese. E questa e’ una responsabilita’ molto grave”. Lo ha detto il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, intervistato dal Tg1. L'articolo ...