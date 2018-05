U&D | Marta Pasqualato dopo la scelta di Nicolò Brigante | «Sto male | lui mente a se

U&D news - Marta e Virginia : le prime dichiarazioni Video : #Nicolò Brigante ha concluso definitivamente il suo percorso televisivo nella trasmissione di 'Uomini e Donne' [Video]. Il ragazzo siciliano ha scelto la corteggiatrice Virginia Stablum nel corso della registrazione effettuata lo scorso 26 aprile. Ieri pomeriggio, su Canale 5, è stata trasmessa la puntata che comprendeva la sua scelta, una decisione che ha fatto emozionare ma ha anche deluso gran parte dei telespettatori. Tralasciando le ...

U&D - Nicolò sceglie la Stablum : Marta scioccata - le dichiarazioni post-scelta Video : #Nicolò Brigante e Virginia Stablum sono ufficialmente la nuova coppia di 'Uomini e Donne' [Video]. Si sono scelti durante la registrazione avvenuta presso lo studio Mediaset del programma in data 26 aprile. Il fatidico momento è stato trasmesso sul piccolo schermo questo pomeriggio e ci ha annunciato il nome tanto atteso della corteggiatrice che è riuscita a conquistare il cuore del tronista. Se Virginia si ritiene molto soddisfatta alla fine ...

U&D oggi 2/5 - Nicolò sceglie : Marta umiliata da Virginia : oggi 2 maggio 2018, su Canale 5, è andata in onda un'altra puntata del trono classico di Uomini e donne. In tanti aspettano da parecchio tempo di vedere la scelta finale di Nicolò Brigante. L'uomo ha svelato al pubblico la sua decisione portando a termine il suo lungo percorso. Maria De Filippi ha dapprima mostrato in studio le due ultime esterne che il tronista ha fatto con le sue corteggiatrici. Il video con Virginia Stablum è stato ...

Anticipazioni U&D - la scelta di Nicolò : la reazione choc di Marta Video : La nuova puntata di #Uomini e donne trono classico trasmessa oggi pomeriggio su Canale 5 è stata ricca di colpi di scena [Video]. In particolar modo abbiamo visto che il tronista Nicolò ha dovuto fare i conti con la reazione a dir poco esagerata della corteggiatrice Marta, che abbiamo visto andare su tutte le furie nel momento in cui ha avuto modo di vedere che c'è stato un nuobo bacio in esterna tra il tronista e la sua rivale Virginia. La ...