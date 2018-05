Ilva | governo propone trasferimento di 1 500 lavoratori a una società di Invitalia I

Ilva - i sindacati rifiutano la proposta del governo. Calenda : "Il dossier passa al nuovo esecutivo" : ROMA - La trattativa sull'Ilva è interrotta. Lo dichiarano i segretari generali di Fim, Fiom e Uilm al termine del tavolo al ministero dello Sviluppo economico. I sindacati dei metalmeccanici hanno ...

Ilva - sindacati bocciano piano governo : 14.37 Interrotta la trattativa sull'Ilva. Lo dichiarano Fim, Fiom e Uilm al tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico. E' stata bocciata la proposta del ministro Calenda perché non garantiva l'assenza di licenziamenti e l'assunzione di tutti i lavoratori con le stesse garanzie contrattuali, come chiesto dai sindacati. Secondo quanto riferiscono le organizzazioni dei lavoratori, sarebbe stato il ministro Calenda a sospendere il tavolo. Per ...

Governo al tavolo Ilva con una proposta : 10 mila lavoratori con ArcelorMittal - 1.500 "affidati" a Invitalia : Diecimila lavoratori presi in carico da ArcelorMittal, più almeno 1.500 "affidati" a Invitalia. Il Governo porterà giovedì al tavolo Ilva una proposta per convincere i sindacati.Il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda e la vice ministra Teresa Bellanova hanno convocato il tavolo tra l'acquirente ArcelorMittal e i sindacati per domani alle 10, e quello istituzionale con Comuni e province in tarda mattinata. Esiste ...

Iva - Ilva - manovra e crisi aziendali I dossier caldi del prossimo governo : Dalla spada di Damocle dell'aumento dell'Iva alla possibile manovra bis (da 3-5 miliardi di euro), dalla vendita di Alitalia alle principali vertenze sul tavolo del Mise (Alcoa, Ilva, Embraco), fino alla partita delle nomine in scadenza. In attesa che si risolva l'enigma della formazione del nuovo governo, si allunga di giorno in giorno l'elenco dei dossier economici aperti che il futuro esecutivo si troverà a gestire. ...

Ilva - ecco il contratto fra Mittal e governo : Svelati dal Decimonono gli accordi fra l’Esecutivo e i nuovi proprietari, durissima reazione del sindacato: «Pronti a lottare e scioperare»

Taranto - Emiliano attacca Renzi : "Ilva impunita grazie ai decreti del suo governo" : "Apprendiamo la notizia che il Procuratore della Repubblica Mariano Buccoliero, coordinatore del Pool Ambiente della Procura di Taranto, ha 'dovuto' chiedere l'archiviazione dell'inchiesta penale in...

Rota (Fiom) : «Ilva - mobilitazione contro gli errori del governo. Decideranno le assemblee» : Rota, coordinatore nazionale della siderurgia della Fiom: «L’esecutivo ha costruito una gabbia intorno al sindacato e concesso a Mittal 5.000 esuberi»

Un giorno di lotta e l'altro di governo - così Emiliano sacrifica l'Ilva sull'altare delle nozze con Di Maio : I grandi semplificatori in politica servono a questo: rendere facile il difficile con un atto di volontà carismatico. E così la complicata equazione berlingueriana è stata ridotta, nella sua variante ...