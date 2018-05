Il patto Lega-M5S è pericoloso | meglio il governo di tregua

Lega-M5S : pensioni - flat tax - migranti nel patto. I nodi aperti : ... non c'è infatti soltanto quello del premier e della squadra di ministri , il Colle vorrà avere voce in capitolo sul dicastero dell'Economia e sui rapporti con la Ue, : la distribuzione di poltrone e ...

SCENARIO/ patto tra responsabili e "cirenei" per salvare Mattarella da M5s e Lega : Mattarella ha posto tutte le carte sul tavolo con chiarezza ed equilibrio per mettere i partiti con le spalle al muro. Ma Lega e M5s non ci stanno. Servono i transfughi. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 06:00:00 GMT)SCONTRO SALVINI-BERLUSCONI/ E Mattarella "minaccia" nuove elezioni il 7 luglio, di A. Del DucaDIETRO LE QUINTE/ La carta segreta di Mattarella è una nuova Fornero, di M. Maldo

Vivendi pronta alla battaglia legale per denunciare il patto occulto su Tim : Vivendi non molla la presa su Tim. Il giorno dopo la sconfitta in assemblea i francesi affilano le armi per il contrattacco che si preannuncia non come una guerra-lampo, ma piuttosto come una guerra di nervi. Secondo fonti finanziarie, i legali di Vivendi starebbero pensando di presentare un esposto a Consob o alla magistratura per verificare l’ipo...

Fico chiede tempo al Colle per evitare il patto con la Lega : Il presidente della Camera Roberto Fico salirà al Colle per chiedere l’unica cosa che può rendere possibile quello che oggi sembra impossibile: tempo. In questa lunga epopea di trattative e capovolgimenti, il tempo è una categoria che tutto contiene e tutto trasforma, come una sorta di divinità che muove i destini dei protagonisti inconsapevoli del...

Berlusconi scommette sull'asse con la Lega : "Non romperà il patto" : 'Non stiamo cercando un'interlocuzione politica col Pd, né ci sono segnali da parte loro. Se non si trova nessuna soluzione mi sembra inevitabile' tornare a votare. 'Però 'sarebbe un peccato', ...

Governo M5s-Lega - così Luigi Di Maio ha fatto saltare all'ultimo il patto tra Davide Casaleggio e Giancarlo Giorgetti : Il patto tra Davide Casaleggio e Giancarlo Giorgetti era già stato apparecchiato, il Governo M5s-centrodestra a un passo. Poi Luigi Di Maio ci ha ripensato, mandando tutto all'aria. L'accordo, scrive ...

Martina : patto Vinitaly Lega-M5S? Astemi : "Benissimo Gentiloni sulla Siria-dicefondamentale che la conferenza internazionale convocata per il 24 e 25 aprile a Bruxelles dia un forte messaggio diplomatico: serve più diplomazia e più politica".

Martina : patto Vinitaly Lega-M5S? Astemi : 13.50 "Che la politica scopra il Vinitaly è un bel segno ma vi dico una cosa: sia Di Maio che Salvini sono Astemi". Così il segretario reggente Pd, Martina, scherza al Vinitaly sull'ipotesi di un incontro tra i vertici di Lega e M5S. "Benissimo Gentiloni sulla Siria-dicefondamentale che la conferenza internazionale convocata per il 24 e 25 aprile a Bruxelles dia un forte messaggio diplomatico: serve più diplomazia e più politica".Ed elogia il ...

Martina - patto Vinitaly Lega-M5S? Astemi : "Benissimo Gentiloni sulla Siria-dicefondamentale che la conferenza internazionale convocata per il 24 e 25 aprile a Bruxelles dia un forte messaggio diplomatico: serve più diplomazia e più politica".

Martina - patto Vinitaly Lega-M5S? Astemi : 13.50 "Che la politica scopra il Vinitaly è un bel segno ma vi dico una cosa: sia Di Maio che Salvini sono Astemi". Così il segretario reggente Pd, Martina, scherza al Vinitaly sull'ipotesi di un incontro tra i vertici di Lega e M5S. "Benissimo Gentiloni sulla Siria-dicefondamentale che la conferenza internazionale convocata per il 24 e 25 aprile a Bruxelles dia un forte messaggio diplomatico: serve più diplomazia e più politica".Ed elogia il ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 aprile : L’ex Cav lega la Lega al patto - poi dice : “Ms5 non sa abc della democrazia” : Consultazioni La zampata di B. cambia lo “schema” del Quirinale Mattarella non regge più lo stallo tra Lega e M5s: si va verso un “esploratore” di centrodestra in un quadro mutato di Fabrizio d’Esposito Il guinzaglio corto di Marco Travaglio La gag del Cainano che umilia per l’ennesima volta i suoi alleati sotto le auguste volte del Quirinale non è soltanto folklore. A 40 giorni dalla sua ennesima disfatta elettorale, sono accadute varie ...

Berlusconi contro i veti : "Con il patto Lega-M5s stiamo all'opposizione" : Impresentabili noi? Antonio Tajani perde per un momento l'aplomb da moderato e al M5s, che cerca di escludere Forza Italia e il suo leader da un possibile accordo di governo, replica duramente. 'Non ...

Governo - Lega : 'Ok patto alla tedesca - ma prima un passo indietro' : Serve "un passo indietro" per "far nascere un Governo forte per 5 anni, con un metodo alla tedesca, come dice Di Maio". L'appello è di Giancarlo Giorgetti, capogruppo della Lega alla Camera, che ...

La Lega dice che con Forza Italia ha un «patto di sangue» : Dicono che rompere con Forza Italia è impossibile, ma non sono contenti di come si sta comportando Berlusconi The post La Lega dice che con Forza Italia ha un «patto di sangue» appeared first on Il Post.