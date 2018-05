Casting per un film - la Tribute Band di Madonna e tanto altro : In questo articolo vi proponiamo la possibilità di prendere parte a Casting e provini per varie e interessanti occasioni. Ecco le proposte e occasioni nel mondo del lavoro di questa settimana, con tutte le informazioni utili per candidarsi. Hostess La nota agenzia GizaEventi cerca una hostess di bella presenza per un evento che si terrà a San Mauro Pascoli (FC), dal 16 al 19 maggio. Prevista retribuzione. Le interessate devono inviare 4 ...

Casting per L’Isola di Pietro 2 in Sardegna con Gianni Morandi : come partecipare alle selezioni : Al via i Casting per L'Isola di Pietro 2. Gianni Morandi torna con la seconda stagione di uno dei successi Mediaset dello scorso autunno, le cui riprese si svolgeranno prossimamente in Sardegna, più precisamente a Carloforte, città che lo scorso anno ha riscosso un grande successo di pubblico su Canale5. Per la seconda stagione ci sono ottime novità. Secondo quanto si apprende dai Casting per L'Isola di Pietro 2, insieme a Gianni Morandi ...

Casting per un nuovo film - ma anche per la TV e un video : In questo articolo vi proponiamo la possibilità di partecipare a Casting e provini per produzioni cinematografiche, televisive e video. Per quanti supereranno le selezioni è sempre prevista la retribuzione, Un video Per la realizzazione di un video si cercano ambosessi maggiorenni. Verrà data preferenza ai residenti a Torino e dintorni. In particolare, la richiesta è indirizzata verso le seguenti figure: un uomo e una donna di etnia araba, un ...

Cinema : Casting per volto nuovo da coprotagonista a Caserta e Castellammare : Una ragazza campana tra i 14 e i 18 anni per un ruolo da coprotagonista. Questo il requisito principale del casting che si terrà il 5 maggio a Caserta dalle 14 alle 18 all'Officina teatro a via degli ...

Al via 'Casting for Recovery Italia; Trevi si candida a capitale della riabilitazione; Nuovo strumento per comunicare con gli occhi - : Un progetto nato dalla consapevolezza hanno dichiarato gli organizzatori che parte dal presupposto che scienza e obiettivi ambiziosi farà crescere l'esperienza e la promozione della riconquista delle ...

Casting per un film di Giovanni Veronesi con Papaleo - Favino - Rubini - Mastandrea : In questo articolo vi proponiamo la possibilità di partecipare a Casting e provini per un film di alto livello ma anche per tante altre interessanti opportunità, in ambito teatrale e non solo. Le Perle delle Muse Per l'agenzia Le Perle delle Muse si cercano ragazze per il 7 maggio, a Verona. Prevista retribuzione. Nello specifico la richiesta è indirizzata verso hair models per taglio e colore dei capelli. Le interessate devono inviare la ...

Casting per 'Lamborghini' a Ischia : NAPOLI, 29 APR - Giovane Tony Renis cercasi a Ischia. Bobby Moresco , Oscar per la sceneggiatura con 'Crash', terrà a luglio al Global Film & Music fest un Casting del suo prossimo film 'Lamborghini', ...

Casting per La Porta Rossa 2 a Trieste - la serie con Lino Guanciale cerca comparse : come partecipare alle selezioni : Al via i Casting per La Porta Rossa 2, le cui riprese sono previste nuovamente a Trieste. Per la seconda stagione della serie tv, diretta da Carmine Elia e prodotta da Vela Film, la produzione era già giunta nella città triestina per effettuare dei sopralluoghi, insieme allo scenografo Marco Belluzzi. La vicenda del commissario Leonardo Cagliostro (interpretato da Lino Guanciale) riprenderà da dove lo avevamo lasciato: la moglie Anna (Gabriella ...

Casting per un film su RAI Uno ma anche per due importanti serie TV : In questo articolo vi proponiamo la possibilità di prendere parte a Casting e provini per un film su Mia Martini ma anche a quelli per la ricerca ulteriore di comparse per la serie Tv diretta da George Clooney e per quella dal titolo The Neapolitan Stories. Comma 22 Per la serie televisiva dal titolo Comma 22, diretta e interpretata da George Clooney, è stata fissata una nuova data per la ricerca di comparse. In particolare, la richiesta è ...

Casting per un nuovo film - un video - uno spot - Miss Italia : In questo articolo vi proponiamo la possibilità di partecipare a Casting e provini per tante interessanti opportunità, nell'ambito del mondo del cinema e dello spettacolo. Miss Italia Sono state fissate alcune nuove date per le selezioni per Miss Italia. Eccole: 1' maggio a Modena, presso la Fiera Campionaria,, venerdì 4 maggio a Spresiano (Treviso), alla discoteca Odissea, venerdì 11 maggio a Camposampiero (Padova), alla Festa della Fragola, ma ...